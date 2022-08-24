Делегации из 10 стран посетили стенд "Росэлектроники" на "Армии-2022"

ЦАМТО, 23 августа. Делегации из 10 стран посетили стенд "Росэлектроники" (входит в Госкорпорацию Ростех) на форуме "Армия-2022". Интерес к продукции предприятий холдинга проявили представители из Индии, Египта, Казахстана, Сербии, Армении, ОАЭ, Ирана, Зимбабве, Йемена и Судана.

Всего в рамках экспозиции предприятия "Росэлектроники" продемонстрировали более 250 разработок военного и гражданского назначения, в том числе новейшие комплексы радиотехнической разведки и противодействия беспилотникам, системы связи для авиации, корпоративного и государственного сектора, решения для защиты от кибератак и образцы перспективной ЭКБ.

Премьерой форума стала модернизированная автоматизированная станция радиомониторинга ОПК-32Д2М производства НИИ "Вектор". Она определяет источники радиоизлучения в диапазоне от 1,5 до 30 МГц в режиме реального времени на расстоянии до 2500 км и может одновременно сопровождать до 100 выявленных целей.

Также впервые был показан разведывательно-сигнализационный комплекс скрытного наблюдения 1К144-Е, разработанный Концерном "Созвездие". Он включает в себя датчики на различных физических принципах, которые способны обнаруживать пехоту и наземную технику, оставаясь полностью незаметным для противника.

В рамках экспозиции по диверсификации НПП "Полет" представил малогабаритные радиомодемы для гражданских беспилотников, роботизированных систем и авиации. Они обеспечивают высокоскоростную помехозащищенную радиосвязь на расстоянии до 300 км и могут передавать видео в формате до 4К в режиме реального времени.

Среди гражданских разработок большой интерес у посетителей вызвал мотосерф от челябинского радиозавода "Полет", который позволяет заниматься серфингом на гладкой воде. Новинка может развивать скорость до 55 км/ч, а запас хода при полном баке составляет 60 минут.

Еще одной значимой гражданской новинкой на "Армии-2022" стала линейка новейших антенных систем спутниковой связи для автомобилей, поездов, вертолетов и самолетов. Оборудование Концерна "Автоматика" позволит пассажирам транспорта пользоваться устойчивой высокоскоростной связью в любой точке России.

"В этом году, несмотря на непростую геополитическую обстановку, форум "Армия" собрал многочисленных гостей и традиционно выступил площадкой для проведения переговоров с потенциальными заказчиками. В ходе мероприятия представители "Росэлектроники" провели ряд продуктивных встреч, приняли активное участие в деловой программе, а также подписали контракты с заказчиками, финансовыми институтами, региональными властями и ведущими вузами", – рассказали в "Росэлектронике".