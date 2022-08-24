Войти
ЦАМТО

Делегации из 10 стран посетили стенд "Росэлектроники" на "Армии-2022"

524
0
0
Продукция холдинга «Росэлектроника»
Продукция холдинга «Росэлектроника».
Источник изображения: Росэлектроника

ЦАМТО, 23 августа. Делегации из 10 стран посетили стенд "Росэлектроники" (входит в Госкорпорацию Ростех) на форуме "Армия-2022". Интерес к продукции предприятий холдинга проявили представители из Индии, Египта, Казахстана, Сербии, Армении, ОАЭ, Ирана, Зимбабве, Йемена и Судана.

Всего в рамках экспозиции предприятия "Росэлектроники" продемонстрировали более 250 разработок военного и гражданского назначения, в том числе новейшие комплексы радиотехнической разведки и противодействия беспилотникам, системы связи для авиации, корпоративного и государственного сектора, решения для защиты от кибератак и образцы перспективной ЭКБ.

Премьерой форума стала модернизированная автоматизированная станция радиомониторинга ОПК-32Д2М производства НИИ "Вектор". Она определяет источники радиоизлучения в диапазоне от 1,5 до 30 МГц в режиме реального времени на расстоянии до 2500 км и может одновременно сопровождать до 100 выявленных целей.

Также впервые был показан разведывательно-сигнализационный комплекс скрытного наблюдения 1К144-Е, разработанный Концерном "Созвездие". Он включает в себя датчики на различных физических принципах, которые способны обнаруживать пехоту и наземную технику, оставаясь полностью незаметным для противника.

В рамках экспозиции по диверсификации НПП "Полет" представил малогабаритные радиомодемы для гражданских беспилотников, роботизированных систем и авиации. Они обеспечивают высокоскоростную помехозащищенную радиосвязь на расстоянии до 300 км и могут передавать видео в формате до 4К в режиме реального времени.

Среди гражданских разработок большой интерес у посетителей вызвал мотосерф от челябинского радиозавода "Полет", который позволяет заниматься серфингом на гладкой воде. Новинка может развивать скорость до 55 км/ч, а запас хода при полном баке составляет 60 минут.

Еще одной значимой гражданской новинкой на "Армии-2022" стала линейка новейших антенных систем спутниковой связи для автомобилей, поездов, вертолетов и самолетов. Оборудование Концерна "Автоматика" позволит пассажирам транспорта пользоваться устойчивой высокоскоростной связью в любой точке России.

"В этом году, несмотря на непростую геополитическую обстановку, форум "Армия" собрал многочисленных гостей и традиционно выступил площадкой для проведения переговоров с потенциальными заказчиками. В ходе мероприятия представители "Росэлектроники" провели ряд продуктивных встреч, приняли активное участие в деловой программе, а также подписали контракты с заказчиками, финансовыми институтами, региональными властями и ведущими вузами", – рассказали в "Росэлектронике".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Египет
Зимбабве
Индия
Иран
Йемен
Казахстан
ОАЭ
Россия
Сербия
Судан
Проекты
БПЛА
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
02.09.2020
«Оборонка» обороне
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 13:04
  • 13
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 24.08 11:37
  • 1
Ракетчики объяснили методы работы ракетной системы С-300В
  • 24.08 10:23
  • 23
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 24.08 09:45
  • 30509
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 24.08 09:23
  • 1
Украина – сорвавшееся с европейской цепи государство-террорист
  • 24.08 08:08
  • 12
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 24.08 02:01
  • 1
Какие цели преследует наступление на Николаев
  • 23.08 20:10
  • 1
"Украина для них - полигон". Германия поставит ВСУ самые дальнобойные снаряды
  • 23.08 19:37
  • 1
Уникальная бронированная субмарина Kronos способна плавать под водой со скоростью 50 км/ч
  • 23.08 15:04
  • 1
"Змей Горыныч" Павла Сухого: почему прогрессивный самолет 1960–1970-х не пошел в серию - Мнения ТАСС
  • 23.08 14:34
  • 1
Кипр приобрел израильскую систему ПРО "Айрон Дом"
  • 23.08 11:06
  • 1
Глава "Ростеха" рассказал о контрактах, подписанных на форуме "Армия-2022"
  • 23.08 11:00
  • 1
"Ростех" подписал с Минобороны РФ на "Армии" контракты более чем на 130 млрд рублей
  • 23.08 09:19
  • 1
Уникальная разработка российских специалистов для тушения пожаров осталась невостребованной
  • 23.08 05:00
  • 23
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе