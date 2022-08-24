Команда ВМФ РФ стала второй на конкурсе водолазного мастерства "Глубина" в Иране

Первое место было присуждено сборной команде водолазов Военно-морских сил Ирана

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сборная команда Военно-морского флота России заняла второе место на международном этапе конкурса водолазного мастерства "Глубина", который прошел на побережье Оманского залива в Иране. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-центре Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022).

"Сборная команда водолазов Военно-морского флота России, участвующая в международном конкурсе по водолазному многоборью "Глубина", установила два рекорда соревнований при выполнении подводно-технических работ в упражнении "Фланец", а также на этапе "Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему", - отмечается в распространенном сообщении.

Первое место было присуждено сборной команде водолазов Военно-морских сил (ВМС) Ирана, которая победила в конкурсе, набрав 5 595,9 балла из 6 000 возможных. Команда ВМФ России стала второй (4 140,4 балла), сборная ВМС КНР - третьей (4 008,9 балла).

В ходе соревнований, стартовавших 13 августа, водолазы из Венесуэлы, Индии, Ирана, Китая, России и Сирии выполнили упражнения "Спасение на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему", "Весы", "Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки", "Оказание помощи надводному кораблю", "Фланец" и "Перетягивание каната".

Водолазный конкурс "Глубина" проводился в рамках АрМИ на территории Ирана в четвертый раз.