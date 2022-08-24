Глава комитета Бундестага призвала немцев быть готовыми идти на жертвы в борьбе с Россией

Мари-Агнес Штрак-Циммерман также высказалась за увеличение поставок оружия Украине

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Председатель комитета по обороне Бундестага (парламент ФРГ) Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что немцы должны быть готовы идти на жертвы в противостоянии с Россией, и высказалась за увеличение поставок оружия Украине.

Политик, представляющая Свободную демократическую партию (СвДП), в опубликованном во вторник интервью медиагруппе Funke призвала "решительно противостоять" российским властям. "Это потребует от нас всех среди прочего личных жертв, но, несмотря на все это, мы не должны быть слабыми", - заявила она. Штрак-Циммерман указала на то, что граждан Германии ожидает дальнейший рост цен на энергоносители. "Но речь идет и о будущей жизни наших детей и внуков, которые также имеют право на то, чтобы, как и мы в течение десятилетий, жить в свободной и мирной Германии", - считает она.

Одновременно депутат выступила за оказание дальнейшей военной помощи Киеву и заявила, что "до сих пор не поняла" сдержанную позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца по этому вопросу. "Мы срочно должны вместе с гуманитарной помощью поставлять и впредь тяжелые вооружения и боеприпасы, причем еще до того, как придет зима", - утверждала глава комитета Бундестага. "Все иное имело бы фатальные последствия", - считает она. Штрак-Циммерман призвала направлять Киеву напрямую бронетранспортеры и танки западного производства. "Если бы все шло, как того хочет СвДП, мы сегодня немедленно бы поставили Украине 50 боевых машин пехоты Marder", - сказала политик.

Между тем ранее в Минобороны ФРГ заявили, что Вооруженные силы Германии больше не могут поставлять оружие и военную технику Украине из собственных запасов, поскольку это в значительной мере ослабит саму германскую армию.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.