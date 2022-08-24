Бомбардировщики В-52 ВВС США пролетели над Балканами «в знак поддержки Украины»

Источник изображения: topwar.ru

Два стратегических бомбардировщика Военно-воздушных сил США В-52 пролетели на небольшой для них высоте над хорватским городом Дубровник и тремя другими балканскими странами «в знак поддержки Украины». Самолеты пролетели над побережьем Адриатического моря в Черногории, правительственной резиденцией Северной Македонии в Скопье и центральной площадью Скандербега в столице Албании Тиране.

Появление американских самолетов В-52 на Балканском полуострове свидетельствует о дальнейшем росте военно-политической активности США и НАТО в регионе. Как утверждает западная пресса, НАТО якобы вынуждена наращивать свою активность, чтобы противостоять активным действиям Москвы на Украине и Балканском полуострове. Россия, по утверждению иностранных СМИ, всегда считала Балканский полуостров, и особенно Сербию и Черногорию, своей сферой влияния. Закрепиться здесь Москве необходимо для получения выхода в Адриатическое море.

Полеты бомбардировщиков ВВС США призваны продемонстрировать России американское присутствие на Балканах. Кроме того, как подчеркивается в распространенном по поводу полета официальном заявлении американских военно-воздушных сил, полеты бомбардировщиков свидетельствуют и о поддержке США своих партнеров и союзников по НАТО в Юго-Восточной Европе.

На площадях Скопье, Тираны, Дубровника, на черногорских пляжах полеты американских бомбардировщиков могли наблюдать тысячи людей. Как пишет американская пресса, некоторые из собравшихся зевак размахивали американскими флагами.

Начальник штаба вооруженных сил Северной Македонии подполковник Йован Азмановски заявил телеканалу Kanal 5, что полеты бомбардировщиков ВВС США якобы показывают безопасность неба над республикой. О том, что американские бомбардировщики не столь давно бомбили братьев-сербов, македонский подполковник не упомянул.

Участвовавшие в полете два самолета В-52 Stratofortress приписаны к 23-й бомбардировочной эскадрилье ВВС США, которая размещается на авиабазе Королевских ВВС Великобритании Fairford. С 2018 года ВВС США совершили свыше 200 вылетов бомбардировщиков. Так, недавно бомбардировщики B-1B Lancer летали над северными, балтийскими и черноморскими регионами, затем над Северной Македонией. В июне самолеты ВВС США появлялись над Северным Ледовитым океаном, а затем участвовали в учениях BALTOPS на Балтийском море.