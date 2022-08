Индия не хочет отрекаться от России. И дело не только в дешевой нефти

Почему Индия не отрекается от Путина

Поведение Индии на Западе вызывает недоумение. Вместо того чтобы поддержать санкции против России, она скупает ее нефть, пишет Der Spiegel. По мнению автора статьи, Индия остается верна Москве не только из-за энергоресурсов.

Столько российской нефти, как сейчас, Индия не покупала никогда, нефтяной бизнес процветает. То, что это смущает Запад, в Нью-Дели считают ханжеством. Главная опасность – не Путин, а Китай, говорят там.

С точки зрения Индии, ситуация в мире выглядит так: происходящее на Украине плохо, но это не значит, что больше нельзя покупать у России нефть. Напротив, так как она дешевая, нужно покупать больше, чем раньше.

Сейчас Нью-Дели ежедневно импортирует почти миллион баррелей сырой нефти из России, это в три раза больше, чем в тот же период прошлого года. С начала активных боевых действий Москва стала для Индии главным поставщиком удобрений и поднялась на третье место среди экспортеров угля в эту страну. Торговый оборот между Россией и Индией за прошедшие полгода увеличился в пять раз.

В то время как Запад пытается изолировать Россию, а Германия (и Евросоюз в целом) готовятся к холодной зиме, бизнес между Москвой и Нью-Дели процветает.Согласно прогнозам, скоро дела пойдут еще лучше. В июле впервые товары из России были поставлены в Индию по суше. Новый торговый путь, позволяющий доставлять товары из России через Среднюю Азию и Иран, решает сразу две проблемы: отпадает утомительная транспортировка судами по Суэцкому каналу и страх перед зловредными санкциями. Более того, недавно правительства обеих стран нашли способ, как обойти доллар и напрямую обменивать рупии на рубли.

У многих в западном мире поведение Индии вызывает недоумение. Индия считается стратегическим партнером Запада. Ведь это страна, которая и сама граничит с автократическим государством – Китаем. Кроме того, экономика и народ Индии страдают от косвенных последствий военного конфликта.

Импорт оружия – залог верности Индии России, но не только он

Почему же тогда Индия воздерживается от голосования в Генеральной ассамблее ООН, когда речь заходит об обсуждении действий России на Украине? Почему она вместе с другими требует немедленного прекращения военных действий и признания территориальной неприкосновенности Украины, но отказывается назвать Россию агрессором? Казалось бы, самая большая демократия мира должна выступить против диктатора.

В какой-то степени верность Индии России можно объяснить ее зависимостью от поставок российского оружия. Практически все танки, подводные лодки и истребители индийских вооруженных сил произведены в России. Лишь поэтому можно было бы предположить, что Индия действует только под влиянием внешних обстоятельств, а не внутренней логики.

Однако Индия дружит с Россией не потому, что вынуждена, а потому что это отвечает ее интересам. Нью-Дели уверен, что в долгосрочной перспективе сильная и дружественная Россия для Индии и Азии – лучший партнер.

"Агрессивная Россия представляет проблему для Соединенных Штатов и Запада, но не для Индии, – объясняет Хэппимон Джейкоб (Happymon Jacob), специалист по вопросам безопасности в Университете имени Джавахарлала Неру в Дели. – Главная проблема Индии – Китай, и Нью-Дели делает ставку на поддержку США и России, чтобы справиться с этой проблемой".

Страх оказаться окруженной Китаем

У Индии два проблемных соседа. На востоке у нее немаркированная граница с Китаем протяженностью более трех тысяч километров. Там постоянно происходят стычки, а однажды даже разразилась война. С тех пор как по меньшей мере двадцать индийских солдат погибли во время одного из столкновений, отношения между двумя странами с самой высокой численностью населения в мире находятся на грани замерзания. Но на западной границе Индии дела обстоят не лучше.

Там проходит граница с Пакистаном, заклятым врагом Нью-Дели и добрым другом Пекина. Когда индийские стратеги склоняются над картой мира, у них создается впечатление, что Пекин стремится окружить их страну со всех сторон. С уходом западных войск из Афганистана эта озабоченность только усилилась. Россия осталась единственной державой на евразийском континенте, которая вместе с Индии может умерить амбиции Китая.

Поэтому, по мнению Хэппимона Джейкоба, Нью-Дели стремится предотвратить дальнейшее сближение между Москвой и Пекином. Санкции против России там считают не только неправильными, но и опасными. По мнению индийцев, они доказывают, что в Европе и США до сих пор не поняли, насколько центр мира в последние десятилетия сместился в сторону Востока.

Будущее мирового порядка определяется в Азии, а не в Европе

"Бесспорно, военный конфликт – это сейсмическое событие с глубоко идущими последствиями для России, ее ближайших соседей и остальной Европы", – написал бывший индийский советник по национальной безопасности Шившанкар Менон (Shivshankar Menon) в журнале Foreign Affairs. Но, по его словам, будущее мирового порядка теперь определяется не войнами в Европе, а борьбой за господствующее положение в Азии. Там, где живет большая часть населения планеты и где уже сейчас создается половина мирового ВВП, в ближайшие годы все решит исход борьбы двух супердержав – Китая и США.

Если толкнуть Россию в объятья Китая, то это будет иметь намного более серьезные последствия, чем нынешняя спецоперация с ужасными, но в глобальном масштабе не столь важными последствиями. Европа для Менона – "второстепенная арена". Главное действие – геополитическая драма нашей эпохи – разыгрывается на азиатской сцене.

Бывший дипломат Менон – не единственный, кто так думает. Индия – страна, где политики и интеллектуалы любят дебатировать. Но когда речь заходит о России и Украине, мнения оказываются на редкость едиными.

Самое распространенное мнение состоит в том, что при всем моральном осуждении действий России надо признать, что НАТО подталкивала к этому Москву расширением на восток. Западные санкции считаются здесь неверным решением. Потому что они не помогут разрешить конфликт, но уже привели к росту цен на энергию во всем мире. Кроме того, они лицемерны. Почему, например, российская нефть, в которой остро нуждается Индия, попала под санкции? А российский газ не попал и поступает в ЕС?

Индийская дипломатия становится все более уверенной в себе и даже агрессивной

"Скажите, почему, покупая у русских газ, вы якобы не финансируете конфликт? Лишь нефть, поступающая в Индию, финансирует его, а не газ, идущий в Европу?" – задал вопрос аудитории индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар (Subrahmanyam Jaishankar) во время одного из публичных выступлений в Словакии. – Европа должна отказаться от представления, что ее проблемы – это проблемы всего мира. На самом деле проблемы мира – это не проблемы Европы".

Слова Джайшанкара были положительно встречены в Индии. В них прозвучала не только уверенность в себе, но и агрессивность – новое качество для индийской дипломатии, которое многим нравится.

Действительно, миллионам людей в беднейших странах, не имеющих ничего общего с военным конфликтом, грозят голод и лишения. И это в то время, когда мировая экономика все еще преодолевает последствия пандемии.

Нью-Дели, всегда рассматривающий себя как один из рупоров глобального Юга, не видит ничего удивительного в том, что ни одна бедная страна не присоединилась к санкциям – по всему миру это почти 40 наций. "Если нефть предлагают по выгодной цене, то почему бы мне ее не купить, если она нужна для моего народа?" – заявила недавно индийский министр финансов Нирмала Ситхараман (Nirmala Sitharaman).

Оппозиционный политик Шаши Тарур (Shashi Tharoor) в одной из своих статей привел те же аргументы: "Возможно, что русские и украинцы не заинтересованы в мире. Но его точно хотят остальные страны. Мы не можем себе позволить продолжение таких масштабных военных действий на неопределенный срок". По его словам, западным странам, вероятно, понадобится больше времени, чтобы это понять: "Но перспектива холодной зимы без российской нефти и газа поможет европейцам прозреть". Шаши Тарур хорошо известен и на Западе: его книги являются бестселлерами, а в 2006 году его едва не избрали генеральным секретарем ООН.

<…>

К этому добавляется традиционно проблемное отношение к Западу. Политическая элита Индии весьма скептически настроена ко всем попыткам Запада перетянуть Индию на свою сторону. Это отношение имеет исторические корни.

На этой неделе исполняется 75 лет с того дня, когда Индия обрела независимость от колониальной власти Британии. Новая индийская республика, провозглашенная 15 августа 1947 года, была беднейшей страной, а ее премьер-министр – сторонником социализма. Советский Союз был единственной страной, согласившейся принимать индийские рупии в уплату за свои товары. И позже Нью-Дели всегда мог рассчитывать на поддержку Москвы. Она отстаивала интересы Индии в Совете безопасности ООН и не осведомлялась при каждом государственном визите о положении с правами человека в Кашмире.

В отличие от Москвы западные страны ввели в 1998 году санкции против Индии, потому что страна провела испытания атомного оружия. США много лет поддерживают ее заклятого врага – мусульманский Пакистан, так как это отвечает их интересам. Индийские дипломаты могут привести массу подобных примеров, и все они будут подтверждать следующее: Запад десятилетиями старается затормозить подъем Индии, а вот на Россию она всегда может положиться.

Но правдой будет и то, что и Москва довольно часто наносила Нью-Дели удары в спину. Но как ни странно, внутри индийской политической элиты об этом не вспоминает практически никто. "Порог, который необходимо перешагнуть, чтобы в Индии спровоцировать публичную критику Москвы в какой-либо форме, исключительно высок", – считает Эшли Теллис (Ashley Tellis) из американского аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace. Это можно объяснить тем, что индо-западное партнерство существует еще сравнительно недолго.

Только Джордж Буш-старший видел в Индии демократический антипод набирающему силу Китаю. Индия получила тогда огромную экономическую и технологическую пользу от партнерства с США. Но, по мнению Теллиса, нельзя автоматически предполагать, что по этой причине она пойдет на союз с Западом. "Индия будет сотрудничать с Соединенными Штатами, потому что Пекин в настоящее время представляет самую значительную угрозу для индийских интересов", – считает Теллис. Но индийская дружба имеет границы. И так было всегда.

Страна, ставшая во время холодной войны одним из основателей Движения неприсоединения, балансирует во внешней политике между бывшим Советским Союзом, США и Китаем. В этом духе Индия думает и действует до сих пор.

Чтобы понять это, нужно прочитать книгу индийского министра иностранных дел. Она дает четкое представление об образе мысли человека, который сейчас возглавляет индийскую дипломатию. В книге The India Way: Strategies for an Uncertain World ("Индийский путь: стратегии в условиях мировой неопределенности") Джаишанкар рисует картину неприглядного нового мира, где царствуют соперничество и борьба. Это "мир, где все против всех".

Китай окреп, США ослабли, новые центральные державы Азии стремятся занять место за столом переговоров. Чтобы выстоять в этом мире, Индии нужны не крепкие дружеские связи, а партнерства, меняющиеся в зависимости от обстоятельств и интересов. Если Индия поведет себя умно, то сможет "воспользоваться напряженностью между великими державами в своих интересах".

Этой стратегии Индия верна до сих пор. Она сделала ставку на то, что США воспринимают не Россию, а Китай как самую большую угрозу. Пока этот расчет себе оправдывает. И даже весьма успешно.

Еще в марте Вашингтон пригрозил Нью-Дели "сделать выводы", если Индия продолжит покупать российскую нефть. Теперь же становится очевидным, что правительству Моди не нужно выбирать между Россией и Западом. Напротив, сама Индия пользуется спросом, она востребована как никогда раньше. Нигде в последнее время это не было так очевидно, как в июне в баварских Альпах.

Во время саммита G7 премьер-министр Наренда Моди (Narendra Modi) был нарасхват. Главы семи самых богатых государств мира приветствовали индийского премьера с несвойственной им сердечностью. На саммите Джо Байден добивался внимания Моди, а не наоборот, как не уставали подчеркивать индийские средства массовой информации.

Но если американский президент надеялся на то, что Индия изменит свою позицию по отношению к российской нефти, то его ждало разочарование. Перед отъездом Моди выступил с речью, посвященной борьбе с изменением климата. Но его слова можно было понять и как комментарий к украинской ситуации и к санкциям: "Доступ к энергии не должен быть привилегией богатых".

Автор: Лаура Хёфлингер (Laura Höflinger)