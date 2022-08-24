Киевские власти рассказали о работе над документом о гарантиях безопасности

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве.

В офисе Зеленского пообещали представить документ о гарантиях безопасности к концу августа

МОСКВА, 23 августа/ Радио Sputnik. Киевские власти рассчитывают вскоре представить первый и "очень мощный" документ с рекомендациями по вопросам гарантий безопасности для Украины, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, сообщает УНИАН.

Заявление Ермак сделал после встречи с советниками глав и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.

"До конца этого месяца, я думаю, что это 29-е или 30-е число (августа, – ред.), мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином (экс-генсеком НАТО Андерсом Фогом, – ред.) Расмуссеном", – приводит РИА Новости фрагмент заявления главы офиса Зеленского.

По словам Ермака, Киев периодически поднимает эту тему на встречах с партнерами, которые, как считают в офисе Зеленского, демонстрируют заинтересованность в вопросе.

Андрей Ермак также напомнил, что суть предложения Зеленского состоит в том, чтобы в перспективе этот документ мог стать "основой новой мировой системы безопасности".

Ранее радио Sputnik сообщало о желании Украины вступить в оборонный союз со страной из "ядерного клуба".