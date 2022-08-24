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ТАСС

"Кронштадт" заключил госконтракт на разработку эскизного проекта БЛА "Гром"

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Кронштадт
Завод, открытый компанией "Кронштадт" в Дубне. Серийное производство дронов "Кронштадт" наладит уже в этом году.
Источник изображения: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Аппарат предназначен для работы ведомым в передовом атакующем эшелоне во взаимодействии с пилотируемой авиацией

Москва, 23 августа. /ТАСС/. Компания "Кронштадт" начала работу по госконтракту на разработку эскизного проекта многоцелевого скоростного беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Гром", впервые представленного в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия на прошедшем форуме "Армия-2022".

"У нас уже есть заключенные госконтракты на разработку эскизного проекта, мы работаем в этом направлении", - сообщили в пресс-службе в ответ на вопрос о том, на какой стадии находится работа над БЛА "Гром".

"Гром" впервые показали на форуме "Армия-2020", он предназначен для работы ведомым в передовом атакующем эшелоне во взаимодействии с пилотируемой авиацией. Робот способен провоцировать комплексы войсковой и объектовой противовоздушной обороны, а после того как они начнут активно его искать, уничтожать их своими ударными средствами. Также он может бороться с надводными кораблями и объектами береговой инфраструктуры. В одном из вариантов будет способен нести управляемые ракеты Х-38 класса "воздух-поверхность".

Также БЛА "Гром" составляет одну систему с многоразовыми скоростными беспилотниками группового использования "Молния", он способен управлять роем из 10 таких аппаратов. При этом, как отмечали в компании, "Молнии" будут "общаться" между собой и с беспилотником-носителем. Возможно изменение заданий для каждого члена "стаи", передача лидерских ролей, взаимозаменяемость и выполнение заданий группой без постоянной связи с самолетом-носителем - благодаря искусственному интеллекту.

АО "Кронштадт" является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название - ЗАО "Транзас") специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов. Предприятие разработало БЛА "Орион-Э", "Сириус" и ряд других аппаратов.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходил с 15 по 21 августа в выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступило Минобороны России. 

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2020-й год
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