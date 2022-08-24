Япония заявила о сохранении санкций против России в связи с ситуацией на Украине

Однако введение новых ограничительных мер правительство Японии не обсуждало

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Японии намерено сохранять санкционное давление на Россию в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь кабмина по итогам заседания, посвященного ситуации на Украине, во главе с премьер-министром Фумио Кисидой.

"На заседании премьер-министр дал указание в тесном сотрудничестве со странами G7 продолжать дипломатическое реагирование на [ситуацию на Украине], в том числе [сохранять] санкции", - сказал он, отметив, что обсуждалось и продолжение оказания помощи Украине. При этом, по словам министра финансов Сюнъити Судзуки, новые санкционные меры не обсуждались.

Кроме того, отметил Мацуно, Кисида поручил принимать меры для стабильного обеспечения Японии энергоресурсами на фоне глобального роста цен. Вместе с тем, по его словам, было поручено проработать вопросы укрепления обороноспособности Японии.

Как заявил генсек японского кабмина, в связи с российской операцией на Украине Япония обеспокоена, как он утверждал, "возможностью применения ядерного оружия". Подобные утверждения посол РФ в Токио Михаил Галузин ранее назвал спекуляциями, отметив, что действия по демилитаризации и денацификации Украины не имеют отношения к сценариям, допускающим применение ядерного оружия.

В свою очередь глава МИД Японии Есимаса Хаяси, также принимавший участие в заседании, сообщил, что кабмину было дано указание обеспечить защиту японских граждан, находящихся на Украине.

Кисида принимал участие в заседании в удаленном режиме. 21 августа он сдал положительный тест на коронавирус. По меньшей мере до 31 августа он будет находиться в своей официальной резиденции.

Японские власти ранее утвердили несколько наборов ограничительных мер в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. Под индивидуальные санкции подпали в общей сложности более 700 человек из России, Белоруссии, Донецкой и Луганской народных республик, а также свыше 200 российских и белорусских компаний и организаций. Помимо этого, Япония заморозила активы банка "Открытие", Новикомбанка, Совкомбанка, ВТБ, банка "Россия", Промсвязьбанка, ВЭБ.РФ, Сбербанка и Альфа-банка, а также порядка 40 российских организаций и компаний.

В списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 400 наименований, среди которых полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование, грузовая техника, самосвалы, бульдозеры, железнодорожные локомотивы, обрабатывающие станки и другое электрическое оборудование, используемое в промышленности. Кроме того, введен запрет на поставки в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью более 6 млн иен (около $49 тыс.), а также запрет на импорт золота из РФ.