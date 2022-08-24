Военная помощь США в мировых конфликтах оборачивается против них самих

Практически в каждом локальном военном конфликте в мире прослеживается тень помощи США: Америка "подливает масла в огонь" глобальной турбулентности

Почти в каждом вооруженном конфликте в мире прослеживается тень американской военной помощи, пишет "Чжунго цзюньван". Более того, оружие, поставляемое Соединенными Штатами, через черный рынок может попасть в руки террористических организаций, что увеличивает риск глобального терроризма.

Ли Жуйцзин

Ван И

1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о том, что Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи на 550 миллионов долларов. С момента начала российско-украинского конфликта общий объем военной помощи, выделенной Белым домом Украине, составит 8,7 миллиардов долларов. США продолжают оказывать военную помощь Киеву с целью продолжения кризиса на Украине и максимального удовлетворения собственных интересов. Очевидно, что военная помощь является для Соединенных Штатов не только инструментом разжигания конфликтов, но и важным средством поддержания гегемонии.

Система военной помощи стара как мир

После Второй мировой войны правительство США создало учреждения, ответственные за внешнеэкономическую поддержку и военную помощь, а также разработало механизм и процедуры ее оказания иностранным государствам. В ходе десятилетий практики Америке удалось выработать полномасштабную систему военной помощи.

Многосторонняя правовая система. "Закон об иностранной помощи", принятый администрацией Кеннеди в 1961 году, является ядром этой правовой системы и определяет цели, назначения и подходы оказания помощи иностранным государствам. Кроме того, Соединенные Штаты также издали ряд специальных законодательных норм, регулирующих различные виды иностранной военной помощи. Например, "Закон о контроле за экспортом оружия" определяет разрешения и условия продажи оружия другим странам так, чтобы программы, касающиеся продажи оружия, соответствовали внешней политике и национальным интересам Америки. В "Перечне контролируемых вооружений" приводится классификация различных видов оружия, помогающая разрабатывать программы продажи и контроля над вооружениями.

Многоуровневая система управления. Главным ведомством, принимающим решения по вопросам оказания иностранной помощи, является Государственный департамент США. Под его юрисдикцией находится Управление помощью иностранным государствам, отвечающее за разработку стратегий внешней помощи, включая военную помощь, а также Агентство по политическим и военным вопросам, которое занимается управлением денежными средствами, предоставляемыми в виде помощи. Основным исполнительным органом в вопросе оказания военной помощи иностранным государствам является Министерство обороны США. В его ведении находится Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности, занимающееся разработкой и надзором за реализацией программ военной помощи, а также оказанием финансовой и технической поддержки, и предоставлением союзникам оборонных средств и обучающих услуг. В процессе оказания помощи связующую роль играют районы боевых действий и виды вооруженных сил. Отдел, ответственный за конкретный район боевых действий, в соответствии с содержанием программы помощи осуществляет надзор за реализацией программы и оценку результатов работы, а штаб определенного вида вооруженных сил предоставляет различные ресурсы, необходимые в процессе оказания помощи конкретному району боевых действий. Управления по вопросам сотрудничества в области безопасности, созданные при американских посольствах в различных странах, отвечают за понимание потребностей государств в военной помощи, поддержку Соединенным Штатам в ходе оказания военной помощи, а также за проведение надзора и оценки.

Многообразие средств оказания военной помощи. Продажа вооружения является наиболее распространенным средством оказания Америкой военной помощи иностранным государствам. Жесткие условия продажи оружия гарантируют соответствие каждой сделки интересам национальной безопасности США. Военная финансовая помощь также составляет значительную долю внешней военной помощи. При этом денежные средства напрямую не переводятся на счета стран-получателей и не находятся в их распоряжении, а в основном используются для закупки вооружения и снаряжения американского образца, обучения и других военных услуг. Военная подготовка охватывает широкий спектр вопросов и требует относительно небольшого бюджета, но это долгосрочная стратегическая инвестиция. Согласно статистическим данным, Израиль уже давно занимает лидирующие позиции среди государств, которым Соединенные Штаты оказывают военную помощь.

Стремление к укреплению глобальной гегемонии

Вашингтон не оказывает военную помощь в благотворительных целях. Посредством ее США пытаются еще больше расширить свою систему альянсов и влияние, а также установить и отстаивать свою глобальную гегемонию.

В период холодной войны в процессе борьбы за глобальную гегемонию с Советским Союзом Соединенные Штаты пустили в ход средства военной помощи. С целью подавления социалистического лагеря Америка в рамках НАТО оказывала крупномасштабную военную помощь странам Западной Европы, повышая тем самым жесткую силу противостояния на передовом рубеже. После прихода к власти Джона Кеннеди Соединенные Штаты под маской "мирной стратегии" расширяли масштабы своей военной помощи странам третьего мира для того, чтобы развязать геополитическую борьбу с Советским Союзом в Азии, Африке и Латинской Америке. В 1963 году число стран и регионов, получающих американскую военную помощь, возросло до 72, в то время как в 1952 году это число было равно 28. В этот период США придерживались принципов "прагматизма", в связи с чем выбор стран-получателей военной помощи больше не ограничивался союзническими отношениями и политическими режимами, большую роль играла геостратегическая ценность стран-получателей помощи. Например, ключевой целью военной помощи Соединенных Штатов на Ближнем Востоке была иранская династия Пехлеви. После 1980-х годов Америка выдвинула "новую стратегию сдерживания" Советского Союза, расширив масштабы военной помощи иностранным государствам, в результате чего количество стран-получателей американской помощи к 1988 году увеличилось до 102.

После окончания холодной войны США продолжили наращивать масштабы военной помощи в попытке укрепить свою глобальную гегемонию. Администрация Буша внедрила "стратегию чрезмерного сдерживания", а также издала "Закон о поддержке демократии в Восточной Европе". Это способствовало распространению влияния Соединенных Штатов средствами военной помощи на новые режимы, возникшие в Восточной Европе после радикальных изменений, и позволило Америке собрать плоды холодной войны. После событий 11 сентября Вашингтон определил терроризм как главную угрозу безопасности. Для победы в глобальной войне против терроризма США в очередной раз расширили масштабы и объем военной помощи, определив ключевыми целями этой помощи Ирак, Афганистан, Пакистан, Африку, а также другие страны и регионы, находящиеся на передовой линии войны против терроризма. Объем американской военной помощи с 2001 по 2008 год вырос с 4,64 до 16,47 миллиардов долларов. После прихода к власти Барака Обамы фокус стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов сместился с борьбы против терроризма на соперничество крупных держав. В частности, после введения стратегии "восстановления баланса в Азиатско-Тихоокеанском регионе" наметилась тенденция повышения объемов военной помощи США странам данного региона. В настоящее время, руководствуясь "Индо-Тихоокеанской стратегией", Америка использует военную помощь как средство ускорения распространения влияния в Индо-Тихоокеанском регионе, создания эксклюзивного "круга" и разжигания конфронтации между лагерями.

Успех может внезапно оказаться поражением

Военная помощь для Соединенных Штатов – это палка о двух концах. Преимущества в плане безопасности одновременно влекут за собой противодействие.

Жесткие требования часто приводят к конфликтам между Америкой и странами – получателями помощи. Для максимального обеспечения собственных интересов военная помощь, оказываемая США, обычно сопровождается жесткими условиями. С одной стороны, государство, получающее американскую военную помощь, действительно нуждается в ней для получения краткосрочных прямых выгод в области безопасности, но, с другой стороны, это вызывает беспокойство о том, что дополнительные условия оказания военной помощи подразумевают под собой грубое вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела государства, что в результате приводит к возникновению недовольства действиями Вашингтона. Кроме того, военная помощь на долгосрочной основе также способствует росту зависимости стран – получателей помощи от США в области безопасности, что приводит к формированию неравноправных отношений между двумя странами в этом аспекте. Длительное сохранение чувства недовольства и неравноправных отношений чревато угрозой резкого обострения отношений между Америкой и страной-получателем военной помощи. Например, в 2003 году 35 стран, включая Колумбию, Южную Африку и Болгарию, отказались предоставить гражданам США "иммунитет" от судебного преследования Международным уголовным судом, в ответ на это Соединенные Штаты объявили о прекращении предоставления данным государствам военной помощи в размере 47,6 миллионов долларов.

Америка нередко оказывается в невыгодном положении, оказывая военную помощь "будущему противнику". Очевидным примером является военная помощь Талибану* во время войны в Афганистане – этими действиями США подготовили "могильщиков" для своих солдат. Соединенных Штаты регулярно направляют военную помощь в районы, охваченные войной или подверженные такому риску, приток большого количества вооружения усугубляет напряженность в регионе, тем самым повышая риск возникновения военного конфликта. После падения режима страны – получателя военной помощи зачастую устанавливается новый режим со встроенным "антиамериканским геном", в результате военная помощь, предоставленная Соединенными Штатами, используется для осуществления антиамериканской деятельности. Таким образом, Америка рубит сук, на котором сидит. Вспомним, как Вашингтон оказал крупномасштабную военную помощь иранской династии Пехлеви. После свержения династии Пехлеви и установления режима Хомейни американское оружие было использовано для противостояния Соединенным Штатам.

Военная помощь США не только оборачивается против них самих, но часто приводит к войнам и беспорядкам в разных частях мира. Практически в каждом локальном военном конфликте в современном мире прослеживается тень американской военной помощи. Более того, оружие, поставляемое Соединенными Штатами, через черный рынок может попасть в руки террористических организаций, что увеличит риск глобального терроризма. Можно сказать, что американская военная помощь – это "спонсор" глобальной турбулентности.

*террористическая организация, запрещенная в РФ.