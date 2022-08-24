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Корреспондент «Известий» показал работу артиллеристов в районе Угледара

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков во вторник, 23 августа, представил видео работы артиллеристов на замаскированных позициях в окрестностях Угледара Донецкой Народной Республики.


«За период проведения спецоперации батарея уничтожила 81 беспилотник, в том числе Bayraktar», — рассказал командир первой зенитно-ракетной батареи зенитно-ракетного дивизиона отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Андрей.

Своей работой зенитчики прикрывают другие виды войск от ударов со стороны украинских радикалов. Среди опасностей, которые могут ждать на позициях, — растяжки, оставленные боевиками на этой территории.

Зенитчики и артиллеристы вместе работают по позициям противника, отбрасывая врага всё дальше от Угледара.

Накануне о своей работе по позициям националистов рассказали бойцы расчета 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-Б». Координаты новых целей получают с помощью беспилотной авиации и корректировщиков, работающих на линии фронта. После отработки всех целей артиллеристы уходят в укрытие.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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