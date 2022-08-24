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«Известия» показали ночную работу РСЗО «Ураган» по позициям украинских националистов

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военный корреспондент «Известий» Ринат Гинатуллин показал кадры ночной боевой стрельбы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Центрального военного округа, выполняющих задачи по демилитаризации националистов в зоне проведения специальной военной операции. Об этом стало известно во вторник, 23 августа.


Получив координаты целей, экипажи боевых машин РСЗО группировки «Отважные» прибывают на стартовые позиции, проводят развертывание и наносят ракетные удары 220-мм реактивными снарядами по укрепленным районам и центрам принятия решений вооруженных формирований Украины (ВФУ). Это происходит в круглосуточном режиме.

Поражение объектов украинских националистов проводится парами и по одной боевой машине в зависимости от стоящих задач. Отработав по целям, экипажи «Ураганов» покидают стартовые позиции для предотвращения ответного удара и перезаряжания.

Корректировку огня и доразведку целей российским артиллеристам обеспечивают беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», группы специальной разведки военного округа, действующие в тылу украинских националистов.

Накануне Ринат Гинатуллин показал боевую работу экипажей разведывательно-ударного вертолета Ка-52 группировки войск Центрального военного округа. Экипажи выполняют полеты на предельно малых высотах, огибая рельеф местности, чтобы уйти от средств противовоздушной обороны противника.


Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских боевиков. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.


Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Ка-52
Орлан-10
Ураган РСЗО
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