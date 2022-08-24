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РИА Новости

Фрегат ТОФ и Ка-27 уничтожили подлодку "противника" в Японском море

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Фрегат "Маршал Шапошников"
Фрегат "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Фрегат ТОФ и вертолеты Ка-27 на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника"

ВЛАДИВОСТОК, 23 авг - РИА Новости. Экипаж фрегата "Маршал Шапошников" Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках учений в Японском море вместе с двумя вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации нашел и "уничтожил" субмарину условного противника, сообщает ТОФ.

По условиям учений стало известно, что вблизи залива Петра Великого может находиться неопознанная подводная лодка. Экипаж фрегата пришел в назначенный район и провел поиск субмарины с помощью штатных средств и двух палубных вертолетов Ка-27 противолодочной модификации морской авиации флота.

"В результате поиска вертолетами с применением гидроакустических станций удалось быстро обнаружить подводный объект и осуществить контроль за его перемещением. Боевые расчеты фрегата "Маршал Шапошников" привели противолодочное оружие в готовность к применению и условно отработали уничтожение подводного "нарушителя" глубинными бомбами из реактивно-бомбометной установки РБУ-6000", - говорится в сообщении.

Учения прошли в одном из морских полигонов в соответствии с планом боевой подготовки флота.

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Страны
Япония
Продукция
Ка-27
Ка-27ПЛ
Пётр Великий
РБУ-6000
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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