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ТАСС

Институт космических исследований РАН планирует продолжить сотрудничество с Францией

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ЭкзоМарс
ЭкзоМарс.
Источник изображения: naked-science.ru

Российские ученые также намерены создать прибор для орбитального аппарата, который Индия запустит к Венере

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) намерены продолжить научное сотрудничество с Францией. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора ИКИ РАН по вопросам обеспечения проекта "ЭкзоМарс", заведующий отделом физики планет ИКИ РАН Олег Кораблев.

"Мы с французами все равно продолжим научное сотрудничество, - сказал Кораблев. - Политическая ситуация это все разрушает, но будем сохранять партнерство там, где есть возможность". Ранее стало известно, что Франция отказалась от планов по созданию совместно с Россией прибора для орбитального аппарата, который Индия планирует запустить к Венере. Прибор предназначается для исследования атмосферы Венеры методом спектроскопии. Изначально предполагалось, что некоторые компоненты будут французскими.

"С Индией, будем надеяться, все состоится и не будет отменено по каким-то причинам, - добавил заместитель директора ИКИ РАН. - Также хочется надеяться, что произойдет это достаточно быстро, мы сможем сделать приборы, и у нас будет запас по времени, чтобы успеть".

Удобное окно запуска весьма ограничено. Старт индийской миссии был запланирован на декабрь 2024 года, выход станции на венерианскую орбиту - на 2025 год, когда Земля и Венера окажутся близко друг к другу, и достичь Венеры будет возможно с минимальным расходом топлива. Следующее удобное окно запуска будет только через семь лет - в 2031 году. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Франция
Компании
ИКИ РАН
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