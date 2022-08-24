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ТАСС

ЦНИИточмаш начал поставки "умной" мишени для испытаний нового стрелкового оружия

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Мишенный комплекс ЦНИИТОЧМАШ
Мишенный комплекс ЦНИИТОЧМАШ.
Источник изображения: stapico.ru

Комплекс поставили в том числе АО "Молот-Оружие"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн "Калашников" Ростеха) начал поставки "умной" акустической мишени "Индикатор" для испытаний новых образцов стрелкового вооружения и снайперских комплексов. Об этом сообщили ТАСС на прошедшем форуме "Армия-2022" в пресс-службе ЦНИИточмаш.

"У ЦНИИточмаш есть заказы на разработанную в институте акустическую мишень "Индикатор". В частности, мишенный комплекс был поставлен АО "Молот-Оружие". Сейчас ведется работа по организации поставки комплекса ОАО "Завод им. В.А Дегтярева", - сказали в пресс-службе.

Интеллектуальная стрелковая мишень позволяет быстро и с высокой достоверностью определить точность и кучность стрельбы. Технология исключает срабатывание мишени от рикошетных пуль или комьев земли и влияние субъективного фактора на результаты испытаний за счет его полного исключения из процесса сбора и обработки получаемых результатов.

Характеристики комплекса по уровню сопоставимы с современными аналогами из Швейцарии и Великобритании. "Умная" мишень состоит из корпуса с акустическими датчиками и компьютера. Работа комплекса основана на принципе акустической локации. Датчики улавливают ударную волну, образованную пулей при пролете через контур мишени, а компьютер определяет точное место попадания. 

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Великобритания
Швейцария
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ЦНИИТОЧМАШ
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