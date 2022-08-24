Боррель выразил надежду, что Турция поспособствует завершению Россией военной операции

Глава дипломатии Евросоюза также подчеркнул роль Анкары в обеспечении сделки ООН по экспорту украинского зерна

БРЮССЕЛЬ, 22 августа. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель провел телефонные переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых выразил надежду, что Турция использует свое влияние на Россию в целях прекратить военную операцию на Украине. Об этом Боррель сообщил в понедельник в Twitter.

"Я подчеркнул роль Турции в обеспечении сделки ООН по экспорту украинского зерна и смягчении последствий российской агрессии против Украины. Обсудил влияние санкций ЕС и выразил надежду, что Турция сможет использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить бессмысленную войну", - написал он.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении военной операции. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.