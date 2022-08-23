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На Украине сбили Bayraktar Mini UAV

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Сбитый Bayraktar Mini UAV
Сбитый Bayraktar Mini UAV.
Источник изображения: Хроники оператора БпЛА

В ходе специальной военной операции на Украине зафиксировали поражение многоцелевого беспилотного летательного аппарата турецкого производства Bayraktar Mini UAV. Об этом сообщает Telegram-канал «Хроники оператора БпЛА».

Отмечается, что аппарат является одним из первых малоразмерных Bayraktar, которые сбили в ходе спецоперации. Канал опубликовал фотографии уничтоженного беспилотника.

Разработку Bayraktar Mini UAV начали в 2004 году, а с 2007 года доработанную версию БПЛА используют турецкие военные. Продолжительность полета аппарата составляет 60 минут, а крейсерская скорость — 55 километров в час.

Ранее Министерство обороны России показало на форуме «Армия-2022» беспилотник Bayraktar TB2, который сбили российские военные в ходе спецоперации на Украине. Аппарат оснастили малогабаритными бомбами MAM-L и MAM-C.

В июле турецкий ударный беспилотник Bayraktar AKINCI запустил ракету LGK-82 с лазерным наведением в рамках испытаний. Боеприпас успешно поразил условную цель. Для наведения LGK-82 использовали систему GÖZDE.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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