Трюдо заявил, что Канада и Германия будут продолжать поддерживать Украину

Премьер-министр Канады отметил, что эта помощь будет поступать Киеву, "пока это необходимо"

ОТТАВА, 22 августа. /ТАСС/. Власти Канады и ФРГ продолжат оказывать Украине всестороннюю поддержку столько, сколько это необходимо. Об этом в понедельник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Монреале. Их выступление транслировали канадские телеканалы.

"Мы будем [оказывать] гуманитарную поддержку, военную поддержку, экономическую и финансовую помощь, а также помощь с восстановлением [Украины]", - сказал он. Трюдо подчеркнул, что эта помощь будет поступать Киеву, "пока это необходимо".

При этом Трюдо отметил, что такая поддержка Украины приносит определенные "трудности" для стран Запада, но она необходима, так как украинцы "борются за демократические ценности".

Зависимость Европы и ФРГ от поставок российских энергоресурсов продлится еще один или два года, считает Трюдо. "Европа и Германия в ближайшие год или два будут по-прежнему зависеть от импорта российских нефти и газа", - сказал он.

При этом Трюдо утверждал, что в настоящее время РФ использует ситуацию с турбинами для "Северного потока", чтобы не поставлять Европе необходимые ей энергоресурсы. Премьер Канады вновь заявил о том, что странам Запада в ближайшие годы нужно переходить на альтернативные источники энергии, чтобы снизить зависимость от российских нефти и газа. При этом Трюдо заявил, что в условиях текущего энергетического кризиса, ответственность за который он возложил на Москву, Канада, несмотря на свою "зеленую повестку", продолжит поставлять на мировые рынки нефть и газ.

Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные, в частности, с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения потребления голубого топлива всеми государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

В этих условиях Еврокомиссия также настаивает на полном выполнении санкционных мер против России по ограничениям закупок других энергоресурсов. В частности, 10 августа вступает в силу запрет на закупки угля, а в конце года - на закупки сырой нефти из РФ, поставляемой морским путем. По газу Евросоюз никаких санкций не вводил. В 2021 году Россия обеспечила порядка 40% потребностей ЕС в газе, однако уже с осени прошлого года страны ЕС начали принимать планы поэтапного сокращения его закупок у РФ.