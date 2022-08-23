Войти
ТАСС

Трюдо заявил, что Канада и Германия будут продолжать поддерживать Украину

282
0
0
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Источник изображения: © REUTERS / BLAIR GABLE

Премьер-министр Канады отметил, что эта помощь будет поступать Киеву, "пока это необходимо"

ОТТАВА, 22 августа. /ТАСС/. Власти Канады и ФРГ продолжат оказывать Украине всестороннюю поддержку столько, сколько это необходимо. Об этом в понедельник заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Монреале. Их выступление транслировали канадские телеканалы.

"Мы будем [оказывать] гуманитарную поддержку, военную поддержку, экономическую и финансовую помощь, а также помощь с восстановлением [Украины]", - сказал он. Трюдо подчеркнул, что эта помощь будет поступать Киеву, "пока это необходимо".

При этом Трюдо отметил, что такая поддержка Украины приносит определенные "трудности" для стран Запада, но она необходима, так как украинцы "борются за демократические ценности".

Зависимость Европы и ФРГ от поставок российских энергоресурсов продлится еще один или два года, считает Трюдо. "Европа и Германия в ближайшие год или два будут по-прежнему зависеть от импорта российских нефти и газа", - сказал он.

При этом Трюдо утверждал, что в настоящее время РФ использует ситуацию с турбинами для "Северного потока", чтобы не поставлять Европе необходимые ей энергоресурсы. Премьер Канады вновь заявил о том, что странам Запада в ближайшие годы нужно переходить на альтернативные источники энергии, чтобы снизить зависимость от российских нефти и газа. При этом Трюдо заявил, что в условиях текущего энергетического кризиса, ответственность за который он возложил на Москву, Канада, несмотря на свою "зеленую повестку", продолжит поставлять на мировые рынки нефть и газ.

Энергетический кризис в ЕС усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные, в частности, с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок Россией газа и ввела в действие план добровольного сокращения потребления голубого топлива всеми государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

В этих условиях Еврокомиссия также настаивает на полном выполнении санкционных мер против России по ограничениям закупок других энергоресурсов. В частности, 10 августа вступает в силу запрет на закупки угля, а в конце года - на закупки сырой нефти из РФ, поставляемой морским путем. По газу Евросоюз никаких санкций не вводил. В 2021 году Россия обеспечила порядка 40% потребностей ЕС в газе, однако уже с осени прошлого года страны ЕС начали принимать планы поэтапного сокращения его закупок у РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Канада
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
14.03.2022
Что скрывают США в Польше за очередной информационной ширмой?
15.10.2021
"Армия должна делать свою работу"
01.04.2020
Defence 24 (Польша): Европа должна быть готовой к переброске войск НАТО
29.11.2016
Демонстрация силы России (Nasz Dziennik, Польша)
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
21.07.2014
«Высокомерие и цинизм»
03.04.2013
Украине пора определиться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 05:11
  • 30490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.08 05:00
  • 23
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 23.08 01:43
  • 3
Ростех наращивает мощности для увеличения выпуска Су-57
  • 23.08 01:06
  • 1
Пентагон: США подпишут контракт на разработку для ВСУ 10 дронов-камикадзе Switchblade 600
  • 22.08 22:07
  • 6
Контракты на форуме «Армия-2022»
  • 22.08 20:31
  • 5
Российский «Сириус» испытали в качестве ведомого
  • 22.08 17:29
  • 1
На Западе удивились кораблестроительным амбициям России
  • 22.08 17:21
  • 20
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 22.08 16:49
  • 3
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 22.08 16:42
  • 0
США испытывают кадровый голод. Эта же проблема может коснуться и Польшу
  • 22.08 14:00
  • 19
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 22.08 13:20
  • 2
Ростех объявил о разработке цифровых двойников оружия и боеприпасов
  • 22.08 13:19
  • 2
«Рособоронэкспорт» заключил два контракта на сумму свыше $390 млн на «Армии-2022»
  • 22.08 13:19
  • 2
Российская армия и гражданское общество страны наладили продуктивный диалог - первый замминистра обороны РФ Цаликов
  • 22.08 12:05
  • 1
Министр обороны РФ высоко оценил эффективность вооружения истребителя Су-57