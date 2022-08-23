Войти
ТАСС

Шольц пообещал Украине финансовую и военную поддержку

283
0
0
Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Ирина Яковлева/ТАСС

Канцлер ФРГ заявил, что страны Запада сделают все для успешного восстановления Украины

ОТТАВА, 22 августа. /ТАСС/. Страны Запада продолжат оказывать Украине поддержку в разных сферах, в том числе в области восстановления. Об этом заявил в понедельник в Монреале канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с канадским премьером Джастином Трюдо. Их выступление транслировали канадские телеканалы.

"Мы и дальше будем оказывать ту поддержку, которую оказывали в последние месяцы, в частности финансовую, - сказал он. - То же самое касается и поддержки Украины в области обороны".

"Мы сделаем все для успешного восстановления [Украины]", - добавил Шольц.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

21 июня правительство ФРГ впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II.

29 июля Минобороны Германии сообщило, что Берлин направит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. Шесть единиц техники будут поставлены в текущем году, остальные - в следующем. Также Украина получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что Германия одобрила поставки еще 100 гаубиц. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
02.03.2022
Авгиевы кабинеты
25.02.2022
Cumhuriyet: Путин остановил расширение НАТО
28.03.2019
Милитаризация Крыма: какую "ахиллесову пяту" имеет "непотопляемый авианосец" Путина (УНIАН, Украина)
16.05.2016
Война в американской армии из-за России (Politico, США)
10.06.2015
У России возникли проблемы с ракетами из-за Украины ("Die Welt", Германия)
24.09.2014
«При нынешних обстоятельствах это невозможно»
29.04.2014
"Панцирь" выходит в лидеры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 05:11
  • 30490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.08 05:00
  • 23
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 23.08 01:43
  • 3
Ростех наращивает мощности для увеличения выпуска Су-57
  • 23.08 01:06
  • 1
Пентагон: США подпишут контракт на разработку для ВСУ 10 дронов-камикадзе Switchblade 600
  • 22.08 22:07
  • 6
Контракты на форуме «Армия-2022»
  • 22.08 20:31
  • 5
Российский «Сириус» испытали в качестве ведомого
  • 22.08 17:29
  • 1
На Западе удивились кораблестроительным амбициям России
  • 22.08 17:21
  • 20
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 22.08 16:49
  • 3
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 22.08 16:42
  • 0
США испытывают кадровый голод. Эта же проблема может коснуться и Польшу
  • 22.08 14:00
  • 19
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 22.08 13:20
  • 2
Ростех объявил о разработке цифровых двойников оружия и боеприпасов
  • 22.08 13:19
  • 2
«Рособоронэкспорт» заключил два контракта на сумму свыше $390 млн на «Армии-2022»
  • 22.08 13:19
  • 2
Российская армия и гражданское общество страны наладили продуктивный диалог - первый замминистра обороны РФ Цаликов
  • 22.08 12:05
  • 1
Министр обороны РФ высоко оценил эффективность вооружения истребителя Су-57