Шольц пообещал Украине финансовую и военную поддержку

Канцлер ФРГ заявил, что страны Запада сделают все для успешного восстановления Украины

ОТТАВА, 22 августа. /ТАСС/. Страны Запада продолжат оказывать Украине поддержку в разных сферах, в том числе в области восстановления. Об этом заявил в понедельник в Монреале канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с канадским премьером Джастином Трюдо. Их выступление транслировали канадские телеканалы.

"Мы и дальше будем оказывать ту поддержку, которую оказывали в последние месяцы, в частности финансовую, - сказал он. - То же самое касается и поддержки Украины в области обороны".

"Мы сделаем все для успешного восстановления [Украины]", - добавил Шольц.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.

21 июня правительство ФРГ впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II.

29 июля Минобороны Германии сообщило, что Берлин направит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber. Шесть единиц техники будут поставлены в текущем году, остальные - в следующем. Также Украина получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что Германия одобрила поставки еще 100 гаубиц.