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ТАСС

Эрдоган назвал своей целью организацию встречи Путина и Зеленского в Турции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Turkish Presidency via AP, Pool

Турецкий лидер выразил мнение, что встреча могла бы "разрешить кризис" на Украине

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что считает своей целью в ближайшее время организовать в республике переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис [на Украине]", - сказал турецкий лидер в ходе обращения к нации, выступая в Анкаре по итогам заседания кабинета министров Турции. 

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Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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