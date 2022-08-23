Эрдоган назвал своей целью организацию встречи Путина и Зеленского в Турции

Турецкий лидер выразил мнение, что встреча могла бы "разрешить кризис" на Украине

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что считает своей целью в ближайшее время организовать в республике переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Нашей целью является организация встречи Путина и Зеленского в ближайшее время, чтобы разрешить кризис [на Украине]", - сказал турецкий лидер в ходе обращения к нации, выступая в Анкаре по итогам заседания кабинета министров Турции.