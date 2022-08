Америка уже проиграла на Украине

Независимо от того, как закончится конфликт на Украине, США потерпят поражение, уверен автор статьи TNI. В странах, воздержавшихся от осуждения России за спецоперацию, живет две трети мирового населения. И именно с ними она будет выстраивать тесные отношения.

Рамон Маркс (Ramon Marks)

Кто бы ни победил в конфликте на Украине, Соединенные Штаты в стратегическом плане потерпят поражение. Россия выстроит более тесные отношения с Китаем и другими странами на евразийском пространстве, в том числе, с Индией, Саудовской Аравией и государствами Персидского залива. Она окончательно отвернется от европейских демократий и Вашингтона. Как президент Ричард Никсон и Генри Киссинджер в годы холодной войны разыграли "китайскую карту", чтобы изолировать Советский Союз, так и Владимир Путин с Си Цзиньпином разыграют свои карты, чтобы сдержать глобальное лидерство США.

Зная, что лишилась возможности поставлять в Европу в больших количествах энергоресурсы, Москва вполне логично решила увеличить поставки ископаемого топлива в Азию, прежде всего в Китай и Индию. С начала военной операции на Украине Россия стала для Китая главным поставщиком нефти, потеснив Саудовскую Аравию. Да, в ближайшей и среднесрочной перспективе Россия сможет лишь ограниченно увеличить поставки топлива в Китай из-за недостаточных трубопроводных мощностей. В настоящее время у нее всего один идущий в Китай нефтепровод, который называется ВСТО. И один действующий газопровод под названием "Сила Сибири". Трубопроводные поставки нефти и газа дополняют танкерные перевозки на материковую часть Китая. Нет сомнений, что в предстоящие годы Россия и Китай вложат существенные инвестиции в расширение нефте- и газотранспортной инфраструктуры между двумя странами, и это даст Москве возможность стать для КНР поставщиком ископаемого топлива номер один. Китайцы наверняка смогут снизить свою зависимость от поставок топлива с Ближнего Востока, ведь доставляющие его танкеры вынуждены проходить через уязвимые узости, такие как Малаккский пролив.

Укрепление энергетических связей поможет России и Китаю сблизиться и стать стратегическими союзниками на евразийском континенте, и тогда их дружба действительно станет "безграничной". Имея в своем тылу решительно настроенного поставщика энергоресурсов, Китай несомненно получит больше стратегического пространства для маневра, чтобы противостоять Соединенным Штатам и их региональным союзникам из Индо-Тихоокеанского региона. И все это – в ущерб западным демократиям.

Россия с начала спецоперации на Украине также существенно расширила свои энергетические связи с Индией. По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air), "Индия стала главным покупателем грузов топлива из Атлантики, которое больше не нужно Европе". Перед началом специальной военной операции на Украине Индия почти не покупала российскую нефть. Теперь же она импортирует свыше 760 000 баррелей ежедневно. Увеличение продаж российского топлива в Индию пагубно скажется на попытках США, Австралии и Японии вовлечь Нью-Дели на орбиту демократических стран Индо-Тихоокеанского региона.

Фактически Индия, являющаяся самой крупной в мире демократией, занимает нейтральную позицию по отношению к российской военной операции на Украине. В ООН она воздерживается при голосовании по резолюциям в осуждение российских действий на Украине. Она отказывается обвинять Россию в нападении. Наряду с поставкой энергоресурсов, что ново для двусторонних отношений, Москва уже давно является главным поставщиком вооружений для индийских вооруженных сил. Что очень важно, Нью-Дели ценит давнюю российскую поддержку Индии в вопросе Кашмира. Реакция Индии на вооруженный конфликт между Россией и Украиной подчеркивает реальность, которая заключается в том, что Нью-Дели вряд ли в полной мере интегрируется в структуры западных альянсов на Тихом океане, таких как Четырёхсторонний диалог по безопасности. Если Китаю хватит мудрости, и он откажется от пограничных стычек с Индией, исчезнет любая возможность для вовлечения Нью-Дели в эту организацию.

Но этим плохие новости для Запада не ограничиваются. Индия не единственная страна, которая воздержалась на Генеральной Ассамблее ООН от принятия резолюции, осуждающей российские боевые действия на Украине. Сторону Запада отказались занять еще 34 государства. В странах, воздержавшихся от осуждения России, живет две трети мирового населения. Даже граничащая с США Мексика, и та отказалась осуждать Россию и присоединиться к антироссийским экономическим санкциям.

Таковы суровые стратегические реалии, которые должна усвоить Америка. После начала российской военной операции западные демократии очень быстро сплотились, приняли множество санкций против Москвы, включая сроки отказа от закупок энергоресурсов из России. Энергетические санкции Запада в определенной мере дали обратный результат, вызвав инфляцию и перебои с поставками. Они оказались настолько серьезными, что Брюссель сегодня не может преодолеть экономические последствия. ЕС даже потихоньку объявил об облегчении некоторых антироссийских энергетических санкций, чтобы стабилизировать рынки топлива. Запад жалуется, что Россия превратила в оружие экспорт нефти и газа, однако на самом деле Брюссель и Вашингтон первыми подняли энергетический меч, объявив о своем намерении сократить поставки энергоресурсов из России сразу после начала военной операции.

Одним положительным побочным результатом вооруженного конфликта между Россией и Украиной стало оживление НАТО, которая сплотилась и поддержала Украину. Альянс еще больше усилится, когда в него вступят Финляндия и Швеция. А негативный момент состоит в том, что Соединенные Штаты несут непропорционально большую нагрузку по поддержке Украины в сравнении с другими членами альянса, за исключением прибалтийских стран и Польши. До 20 мая 2022 года США поставили или пообещали поставить Киеву военной помощи на 54 миллиарда долларов. На втором месте сильно отстающая от Америки Британия, объем помощи у которой составляет 2,5 миллиарда долларов. Затем идет Польша (1,62 миллиарда) и Германия (1,49 миллиарда). По состоянию на 20 мая США передали или обязались передать Киеву в три раза больше помощи, чем все страны ЕС вместе взятые. Соединенные Штаты являются ведущим поставщиком военной помощи несмотря на то, что российские боевые действия в большей степени угрожают европейским союзникам, нежели США, находящимся от зоны военных действий за Атлантическим океаном на расстоянии 9 000 километров. Украина в очередной раз показывает, насколько сильно Западная Европа зависит от американского лидерства и армии. Ситуация не изменится до тех пор, пока американский внешнеполитический истеблишмент не откажется от своей прочно укоренившейся за 70 лет уверенности, что только США могут возглавлять НАТО, формируя военный костяк альянса.

Соединенные Штаты должны приспосабливаться к новым реалиям, особенно к тому раздражающему и неприятному обстоятельству, что по договору и в соответствии с пятой статьей оборонные обязательства НАТО ограничены атлантическим регионом. Если Китай, Северная Корея или Россия нападет на Перл-Харбор, Гавайи или Гуам, обязательства по коллективной обороне действовать не будут. Но хотя нет никаких шансов на внесение изменений в Североатлантический договор с целью оказания помощи США в Тихом океане, Вашингтон не может и не должен отказываться от НАТО. Напротив, американский внешнеполитический истеблишмент должен упорнее убеждать и давать возможность европейским союзникам брать на себя большую, если не львиную долю бремени на их стороне евразийского континента. Если США будут и дальше прятаться в исторических посылках, приведших в 1949 году к созданию НАТО, ситуация с работающими на износ американскими военными ресурсами и потенциалом будет еще больше ухудшаться. Соединенные Штаты уже не являются единственной в мире господствующей державой. Рано или поздно в системе американских альянсов придется менять соотношение нагрузки, чтобы справиться с реалиями становящегося многополярным мира.

Рамон Маркс – вышедший на пенсию юрист-международник из Нью-Йорка