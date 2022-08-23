ИИ принёс российскому бюджету 300 миллиардов рублей

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко рассказал, что за счёт использования искусственного интеллекта (ИИ) в 2021 году российская экономика получила более 300 миллиардов рублей дополнительных средств. Сильнее всего это заметно в финансовом и информационно-коммуникационном секторах. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
Также он рассказал об открытии нового Национального центра развития искусственного интеллекта. Это позволит искать новые ИИ-решения для различных сфер деятельности.
Чернышенко добавил, что в некоторых отраслях экономики РФ показатель внедрения ИИ достигает 20%, а к 2024 году увеличится до 50%. Однако это требует денег — свыше 60% организаций страны нуждаются в увеличении финансирования ИИ-проектов.
При этом в последние полгода многие направления, связанные с ИИ, столкнулись с недостаточным финансированием из-за ухода зарубежных инвесторов. Однако правительство уверяет, что к 2024 году компании, которые развивают ИИ, смогут получить государственную поддержку на сумму более 17 млрд руб. До 24 февраля на это планировали выделить 5 млрд руб.