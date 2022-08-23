ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дугиной

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной украинской гражданкой Натальей Вовк.

На предоставленной спецслужбой видеозаписи запечатлено, как Вовк въехала на территорию России, заселилась в один дом с жертвой, а также покинула страну и уехала в Эстонию, передает РИА "Новости".

ФСБ сообщала, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной. Глава государства назвал убийство девушки подлым и жестоким преступлением.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об "украинском следе" в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.

Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.Он также заявил, что убийство было совершено "врагами России", и добавил, что близкие погибшей жаждут не мести, возмездия, но "нашей победы".

"На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг", – сказал он.

Алексей Дегтярев