Новикомбанк поддерживает гражданское вертолетостроение

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк организует финансирование для развития проектов гражданского вертолетостроения. Соглашение о сотрудничестве между Новикомбанком и холдингом «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех подписано в ходе военно-технического форума «Армия-2022».

Новикомбанк заключил соглашение об организации финансирования и предоставлении банковских гарантий для обеспечения надлежащего исполнения договоров и контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, поставки и изготовления опытных образцов, а также серийной продукции в рамках создания вертолетной техники. Сумма соглашения составила 10 млрд рублей. Соглашение подписали председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева и заместитель генерального директора по финансам и инвестициям АО «Вертолеты России» Эрвин Илизиров.

Новикомбанк активно сотрудничает с холдингом «Вертолеты России» с 2011 года и за это время профинансировал ряд знаковых проектов. В частности, при поддержке Новикомбанка осуществляется поставка, ремонт и сопровождение эксплуатации вертолетов гражданского назначения.

«Финансовая поддержка авиаотрасли – одно из ключевых направлений работы Новикомбанка. Наша задача – помочь предприятиям холдинга разработать и произвести конкурентоспособную продукцию», – отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.