В Херсонской области сообщили о гибели двух человек при обстреле Антоновского моста

Замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов заявил, что число пострадавших в результате удара ВСУ по Антоновскому мосту выросло до 16

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Два человека из ремонтной бригады погибли при обстреле Антоновского моста в Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом в понедельник сообщил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"У меня есть информация о двух погибших из ремонтной бригады, мы это сейчас устанавливаем", - сказал он в эфире Первого канала. По его словам, число пострадавших в результате удара ВСУ по Антоновскому мосту выросло до 16.

Стремоусов заявил, что несколько ракет долетело до Антоновского моста. "Пишут, что мост обрушился, - это неправда. Мост стоит. Несколько ракет долетело, некритично", - сказал он.

Ранее представитель местных экстренных служб сообщил ТАСС, что украинские войска обстреляли Антоновский мост из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, чтобы сорвать работы по восстановлению дорожного полотна.

Антоновский мост через Днепр в Херсоне попадал под обстрел 19, 20 и 21 июля, 27 июля и 29 июля, а также 4, 8 и 22 августа. По данным властей Херсонской области, системы ПВО перехватывали большинство ракет, поэтому критических разрушений удалось избежать. После обстрела 27 июля движение по мосту перекрыто для проведения ремонта.

В середине марта Минобороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля там была сформирована военно-гражданская администрация, которая управляет регионом. Антоновский мост - единственный автомобильный мост, соединяющий находящийся на западной стороне Днепра Херсон с частью Херсонской области на другом берегу. В настоящий момент организована переправа.