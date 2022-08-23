Миронов анонсировал "жесткое заявление" Совета Думы по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" подчеркнул, что действия режима президента Украины Владимира Зеленского недопустимы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Совет Госдумы подготовит "жесткое заявление" в международные парламентские организации и ООН в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Об этом заявил журналистам в понедельник руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов по итогам совещания спикера Госдумы Вячеслава Володина с главами думских фракций.

"Принято решение, что мы будем готовить заявление Совета Думы, и в четверг 25 августа с утра вновь соберутся руководители фракции вместе с председателем, ориентировочно в 15 часов мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление, которое мы адресуем в первую очередь Организации Объединенных Наций и всем международным парламентским организациям", - сказал парламентарий.

Миронов подчеркнул, что действия режима президента Украины Владимира Зеленского недопустимы. "Попытка целенаправленно стрелять в том числе по хранилищам радиоактивных отходов - это реальное преступление против человечества", - добавил он.

Совет Думы 25 августа соберется на внеочередное заседание для обсуждения в том числе ситуации вокруг Запорожской АЭС. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Госдумы по итогам прошедшего совещания спикера палаты Вячеслава Володина с лидерами фракций.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. В последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. 19 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ведутся активные переговоры об отправке миссии агентства на ЗАЭС.