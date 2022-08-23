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ТАСС

В ВГА заявили, что ВСУ ударили по Антоновскому мосту целенаправленно

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Антоновский мост, Херсон
Антоновский мост, Херсон.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС, архив

Как сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, удар наносился в тот момент, когда рядом проходил паром с людьми

ХЕРСОН, 22 августа. /ТАСС/. Украинские военные ударили по Антоновскому мосту в Херсонской области целенаправленно, когда рядом проходил паром с людьми, они также пострадали, сообщил ТАСС замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Удар наносился, когда проходил рядом в районе моста паром. На пароме люди пострадали. Когда удар был по мосту, осколками зацепило людей. Все мирные жители: и строители, и жители, которые ехали на пароме. Это спланированная атака, целенаправленная: кто-то дал сигнал, наверное, что люди будут на переправе, чтобы было большее количество жертв", - сказал он.

Cам мост, до которого долетело несколько выпущенных ВСУ ракет, цел и стоит.

Ранее представитель местных экстренных служб сообщил ТАСС, что украинские войска обстреляли Антоновский мост из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, чтобы сорвать работы по восстановлению дорожного полотна. 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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