На космодроме Восточный готовится к запуску первый спутник перспективного проекта «Сфера»

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Пресс-служба «Роскосмоса» публикует информацию о подготовке к запуску на околоземную орбиту первого спутника перспективного проекта «Сфера». На данный момент ведётся подготовка разгонного блока «Фрегат», который и совершит вывод первого ИСЗ «Сфера» на его орбиту. Ведётся плановая проверка работоспособности бортового оборудования и аппаратуры «Фрегата».

Все подготовительные работы проходят на космодроме «Восточный». Оттуда и будет производиться старт.

Пресс-служба корпорации отмечает, что РБ «Фрегат» выведет на орбиту сразу несколько космических аппаратов. Это три спутника связи «Гонец-М», а также спутник «Скиф-Д». Именно «Скиф-Д» и является первым аппаратом космического проекта «Сфера».

Сам проект «Сфера» имеет федеральное значение. В его рамках планируется создать несколько многофункциональных группировок спутников, которые будут использоваться для развития систем связи (в том числе Интернета), а также для проведения дистанционного зондирования Земли. Создание этих группировок выведет российские возможности дистанционного зондирования и обмена информацией на новый уровень. В частности, предполагается эффективное покрытие сигналом всей территории страны, включая арктические широты.