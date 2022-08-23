Минобороны Германии сообщило о новых поставках вооружений Украине

ЦАМТО, 22 августа. Минобороны Германии 17 августа сообщило о новых поставках ВСУ оборудования и систем вооружения из состава ВС Германии, а также компаниями немецкого ОПК, финансируемых за счет средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности.

Согласно информации, опубликованной Министерством обороны Германии, Берлин увеличил финансирование "усиления сил безопасности" до 2 млрд. евро. Эти дополнительные средства, в первую очередь, предназначены для Украины, а также финансирования взносов Германии в "Европейский фонд мира", из которых государствам-членам ЕС могут быть возмещены расходы на военную поддержку Украины.

В частности, МО Германии подтвердило поставку ВС Украины трех дополнительных 35-мм зенитных самоходных установок "Гепард" (всего передано 15 ед.), 11 дополнительных БТР M-113 (всего 44 ед., машины из состава ВС Дании модернизируются за счет Германии), 1 тыс. сухих пайков (всего 403 тыс.).

В перечень вооружений, находящихся в стадии подготовки к передаче (доставки), дополнительно включены: 20 ракетных пусковых установок на шасси пикапов и 2 тыс. 70-мм управляемых ракет с лазерным наведением для них, 1592 ед. 155-мм снарядов, 255 ед. 155-мм снарядов увеличенной дальности Vulcano, 60200 ед. 40-мм боеприпасов, 6 грузовиков с подъемником, 40 устройств расширения диапазона для систем противодействия БЛА, 12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, 30 ед. 7,62-мм пулеметов MG3 для БРЭМ.

Как заявлено, общая стоимость индивидуальных лицензий, выданных федеральным правительством на экспорт Украине товаров военного назначения в период с 1 января 2022 г. по 8 августа 2022 г., составляет 686,44 млн. евро. Чтобы ускорить обработку согласованных поставок, федеральное правительство упростило некоторые процессы лицензирования.