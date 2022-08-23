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ЦАМТО

Уникальная разработка российских специалистов для тушения пожаров осталась невостребованной

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ASP-500
Авиационное средство пожаротушения АСП-500.

ЦАМТО, 22 августа. Пожароопасная ситуация на территории России вновь ставит вопрос о целесообразности использовании для тушения лесных пожаров только воды. При интенсивных пожарах вода испаряется еще до достижения земной поверхности, что обесценивает труд авиаторов и сводит его к нулю.

Именно этим объясняется неэффективность использования самолетов и вертолетов для пожаротушения, в том числе в Рязанской области.

Между тем, только в нашей стране разработана уникальная авиационная система пожаротушения, способная справляться с пожарами любой интенсивности, в том числе лесными. К сожалению, по бюрократическим причинам эта разработка оказалась невостребованной.

Специалисты ГНПП "Базальт" еще в начале 2000-х гг. разработали авиационное средство пожаротушения, которое может "усмирить" огонь на площади до тысячи квадратных метров.

По оценке разработчиков, одна авиабомба способна локализовать лесные пожары и подавить зоны огневого шторма на площади до тысячи квадратных метров.

Причем авиабомба может применяться в районах, недоступных для специальной техники.

Авиационное средство пожаротушения (АСП-500) представляет собой пластмассовый корпус объемом 400 литров с хвостовым стабилизатором и вихревым генератором, который обеспечивает устойчивое движение по заданной траектории.

Один самолет может доставить в зону пожара более ста таких бомб. Вопросы безопасности применения решаются за счет конструкции изделия, предусматривающей практическое отсутствие осколочного и фугасного действия. При подрыве АСП-500 воздушная ударная волна полностью сбивает пламя, после чего огнегасящий состав прицельно накрывает всю площадь очага возгорания.

По словам разработчиков, АСП-500 по эффективности превосходит традиционные средства пожаротушения. По статистике, эффективность заброски воды в район ЧП на самолете или вертолете не превышает 10%: из-за горячих воздушных потоков вода испаряется, не успевая достигнуть земли. Авиабомба доставляет огнегасящую смесь прямо на землю, в самый очаг пожара.

На "Базальте" еще в 2009 году была полностью завершена разработка авиационного средства пожаротушения АСП-500, которое локализует лесные пожары и подавляет зоны огневого шторма при техногенных авариях и катастрофах на площади до 1000 кв. метрах при температуре окружающего воздуха в районах взлета носителя и очага возгорания от минус 5 град. С до плюс 45 град. С в любых метеоусловиях. При этом надежность работы средства составляет не менее 0,97.

При использовании традиционных авиационных сливных средств пожаротушения в зону огня попадает незначительное количество сбрасываемого огнегасящего состава. В то же время АСП-500 обеспечивает 100-процентную доставку массы огнегасящего состава в зону пожара. Кроме того, взрывной способ диспергирования состава создает дополнительный фактор пожаротушения – воздушную ударную волну.

Применение АСП-500 как средства "первого удара" по зонам интенсивного горения позволит оперативно подавить наиболее опасные очаги пожара, увеличивая в последующем в десятки раз эффективность традиционных сливных систем.

Представляется целесообразным, чтобы руководство МЧС вернулось к этой разработке и наладило серийное производство АСП-500 для экономии государственных средств, которые в огромных объемах бесполезно тратятся для тушения пожаров водой с самолетов и вертолетов.

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