Глава "Ростеха" рассказал о контрактах, подписанных на форуме "Армия-2022"

Чемезов: "Ростех" на "Армии-2022" заключил с Минобороны контракты на 130 миллиардов рублей

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Компании "Ростеха" в ходе прошедшего в Кубинке форума "Армия-2022" подписали с Минобороны РФ контракты на общую сумму более 130 миллиардов рублей, сообщил в понедельник журналистам генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В ходе форума "Армия" наши компании заключили контракты на общую сумму более 130 миллиардов рублей на поставку российской армии самолетов Су-34, вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, бронетанковой техники - БМП-2, танков Т-72Б3 и Т-80БВ, реактивных снарядов для РСЗО и других образцов вооружений, военной и специальной техники", - сказал он.

Как сообщалось, всего в период проведения форума Минобороны России заключило 36 государственных контрактов с 24 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 525 миллиардов рублей.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходил 15-21 августа 2022 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". РИА Новости выступило официальным информационным агентством форума.