Войти
РИА Новости

Глава "Ростеха" рассказал о контрактах, подписанных на форуме "Армия-2022"

335
0
0
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Чемезов: "Ростех" на "Армии-2022" заключил с Минобороны контракты на 130 миллиардов рублей

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Компании "Ростеха" в ходе прошедшего в Кубинке форума "Армия-2022" подписали с Минобороны РФ контракты на общую сумму более 130 миллиардов рублей, сообщил в понедельник журналистам генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В ходе форума "Армия" наши компании заключили контракты на общую сумму более 130 миллиардов рублей на поставку российской армии самолетов Су-34, вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, бронетанковой техники - БМП-2, танков Т-72Б3 и Т-80БВ, реактивных снарядов для РСЗО и других образцов вооружений, военной и специальной техники", - сказал он.

Как сообщалось, всего в период проведения форума Минобороны России заключило 36 государственных контрактов с 24 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 525 миллиардов рублей.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходил 15-21 августа 2022 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот". РИА Новости выступило официальным информационным агентством форума.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-2
Ка-52
Ми-28Н
Су-34
Т-72
Т-72Б
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Чемезов Сергей
Похожие новости
23.08.2022
Сергей Чемезов: "Ростех" на "Армии-2022" заключил с Минобороны контракты на сумму более 130 млрд. рублей
19.04.2022
Более 11 тысяч военнослужащих примут участие в Параде Победы на Красной площади
03.01.2022
"Это лучшая техника в мире". Чем вооружат российскую армию в 2022-м
10.05.2021
Танки, ракеты и самолеты: как прошел парад Победы - 2021
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
23.08.2017
МВТФ "Армия-2017" станет самым масштабным за всю историю его проведения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 05:11
  • 30490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.08 05:00
  • 23
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 23.08 01:43
  • 3
Ростех наращивает мощности для увеличения выпуска Су-57
  • 23.08 01:06
  • 1
Пентагон: США подпишут контракт на разработку для ВСУ 10 дронов-камикадзе Switchblade 600
  • 22.08 22:07
  • 6
Контракты на форуме «Армия-2022»
  • 22.08 20:31
  • 5
Российский «Сириус» испытали в качестве ведомого
  • 22.08 17:29
  • 1
На Западе удивились кораблестроительным амбициям России
  • 22.08 17:21
  • 20
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 22.08 16:49
  • 3
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 22.08 16:42
  • 0
США испытывают кадровый голод. Эта же проблема может коснуться и Польшу
  • 22.08 14:00
  • 19
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 22.08 13:20
  • 2
Ростех объявил о разработке цифровых двойников оружия и боеприпасов
  • 22.08 13:19
  • 2
«Рособоронэкспорт» заключил два контракта на сумму свыше $390 млн на «Армии-2022»
  • 22.08 13:19
  • 2
Российская армия и гражданское общество страны наладили продуктивный диалог - первый замминистра обороны РФ Цаликов
  • 22.08 12:05
  • 1
Министр обороны РФ высоко оценил эффективность вооружения истребителя Су-57