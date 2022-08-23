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В США оценили российский Ка-52

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Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор»
Ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».
Источник изображения: © РИА Новости, Антон Денисов

Российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» может нести противотанковые ракеты нескольких видов и противокорабельные ракеты. Ка-52 обладает преимуществами перед американским AH-64 Apache. Возможности российской машины оценили в публикации We Are The Mighty.

Отмечается, что в арсенал «Аллигатора» входит 30-миллиметровая пушка. Также вертолет может нести неуправляемые ракеты, зенитные и несколько видов противотанковых ракет, а корабельная версия Ка-52К способна применять противокорабельные ракеты Х-35У.

«И некоторые из этих характеристик делают Ка-52 намного лучше, чем Apache или другие ударные вертолеты на бумаге», — пишет американское издание. Ракеты Hellfire, которые несет AH-64, могут поразить до 800 миллиметров брони, а российский боеприпас «Вихрь» способен поразить до 1000 миллиметров брони.

Также у Ка-52 выше максимальная скорость, но он уступает AH-64 по дальности полета. К преимуществам AH-64 отнесли количество вооружения. В отличие от Ка-52, который несет 12 противотанковых ракет, Apache может взять 16 боеприпасов.

«Так что, да, Ка-52 — отличный вертолет. Он может нести широкий спектр оружия, он быстр, и у него приличная дальность полета и потолок полета. И если вам когда-нибудь придется лететь против него или сражаться под ним, берегитесь. Особенно, если вы находитесь на лодке в радиусе 80 миль. Легко понять, почему Ка-52 занимает первое место во многих списках», — пишет We Are The Mighty.

В июле издание The Drive сообщило, что Россия использует на Украине загадочную легкую многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305», которую можно применять с вертолетов Ми-8 и Ка-52.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
AGM-114
AH-64
Ка-52
Ми-8
Х-35
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