Вьетнам намерен приобрести израильские ЗРК "Барак-8"

ЦАМТО, 22 августа. Высокопоставленная делегация Минобороны Вьетнама посетит Израиль в сентябре этого года. Основной целью визита станут переговоры с руководством Israel Aerospace Industries (IAI) по вопросу приобретения трех ЗРК "Барак-8" (Barak 8).

Как сообщает газета Haaretz, стоимость предполагаемой сделки составляет около 500 млн. долл. Делегацию возглавит заместитель командующего ВВС и ПВО Вьетнама.

По информации издания, интерес Вьетнама к системе "Барак-8" вызывает тревогу у другой израильской оборонной компании, Rafael Advanced Defense Systems, у которой Ханой в 2015 году приобрел комплексы ПВО "Спайдер" на сумму 600 млн. долл.

Rafael недавно провела переговоры с ВВС Вьетнама, пытаясь убедить Ханой приобрести еще три комплекса "Спайдер", однако, согласно источникам во вьетнамской промышленности, Ханой был недоволен предложением Rafael и решил отдать приоритет Israel Aerospace Industries.

В последние годы Министерство обороны Израиля пыталось координировать зарубежные продажи израильских оборонных подрядчиков, чтобы они не конкурировали друг с другом в одних и тех же странах, однако пока это не принесло успеха.

Rafael и IAI разрабатывают ракетные технологии и конкурируют друг с другом. Elbit Systems, IAI, а в последнее время и Rafael, также конкурируют в области беспилотных технологий. Так, в недавнем прошлом одна из израильских компаний организовала в стране-заказчике клеветническую кампанию против конкурента. В итоге ни одна из них не получила контракт.

ЗРК "Барак-8" (иврит: "Молния"), также известный как LR-SAM или MR-SAM, предназначен для защиты от любого типа воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, БЛА, противокорабельные, баллистические и крылатые ракеты. Существуют как морской, так и наземный варианты системы.

Комплекс был совместно разработан индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) и Israel Aerospace Industries. Компоненты системы производятся израильским Управлением исследований и разработок (DDR&D), Elta Systems, Rafael Advanced Defense Systems и индийской Bharat Dynamics limited (BDL).