Войти
ЦАМТО

Вьетнам намерен приобрести израильские ЗРК "Барак-8"

289
0
0
ЗРК Barak 8
ЗРК Barak 8 израильского производства.
Источник изображения: militaryparitet.com

ЦАМТО, 22 августа. Высокопоставленная делегация Минобороны Вьетнама посетит Израиль в сентябре этого года. Основной целью визита станут переговоры с руководством Israel Aerospace Industries (IAI) по вопросу приобретения трех ЗРК "Барак-8" (Barak 8).

Как сообщает газета Haaretz, стоимость предполагаемой сделки составляет около 500 млн. долл. Делегацию возглавит заместитель командующего ВВС и ПВО Вьетнама.

По информации издания, интерес Вьетнама к системе "Барак-8" вызывает тревогу у другой израильской оборонной компании, Rafael Advanced Defense Systems, у которой Ханой в 2015 году приобрел комплексы ПВО "Спайдер" на сумму 600 млн. долл.

Rafael недавно провела переговоры с ВВС Вьетнама, пытаясь убедить Ханой приобрести еще три комплекса "Спайдер", однако, согласно источникам во вьетнамской промышленности, Ханой был недоволен предложением Rafael и решил отдать приоритет Israel Aerospace Industries.

В последние годы Министерство обороны Израиля пыталось координировать зарубежные продажи израильских оборонных подрядчиков, чтобы они не конкурировали друг с другом в одних и тех же странах, однако пока это не принесло успеха.

Rafael и IAI разрабатывают ракетные технологии и конкурируют друг с другом. Elbit Systems, IAI, а в последнее время и Rafael, также конкурируют в области беспилотных технологий. Так, в недавнем прошлом одна из израильских компаний организовала в стране-заказчике клеветническую кампанию против конкурента. В итоге ни одна из них не получила контракт.

ЗРК "Барак-8" (иврит: "Молния"), также известный как LR-SAM или MR-SAM, предназначен для защиты от любого типа воздушных угроз, включая самолеты, вертолеты, БЛА, противокорабельные, баллистические и крылатые ракеты. Существуют как морской, так и наземный варианты системы.

Комплекс был совместно разработан индийской Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO) и Israel Aerospace Industries. Компоненты системы производятся израильским Управлением исследований и разработок (DDR&D), Elta Systems, Rafael Advanced Defense Systems и индийской Bharat Dynamics limited (BDL).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Израиль
Продукция
Barak-8
Компании
DRDO
Elbit Systems
IAI
Rafael
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.04.2019
Стратегическое партнерство
10.12.2018
Вьетнам закупает израильские средневысотные дроны Heron 1
13.06.2018
Оружие на любой вкус
30.03.2016
В погоне за советской надежностью
29.12.2011
Корея и Италия в борьбе за израильский заказ
14.09.2009
Беспилотники: сто лет в воздухе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 05:11
  • 30490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.08 05:00
  • 23
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 23.08 01:43
  • 3
Ростех наращивает мощности для увеличения выпуска Су-57
  • 23.08 01:06
  • 1
Пентагон: США подпишут контракт на разработку для ВСУ 10 дронов-камикадзе Switchblade 600
  • 22.08 22:07
  • 6
Контракты на форуме «Армия-2022»
  • 22.08 20:31
  • 5
Российский «Сириус» испытали в качестве ведомого
  • 22.08 17:29
  • 1
На Западе удивились кораблестроительным амбициям России
  • 22.08 17:21
  • 20
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 22.08 16:49
  • 3
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 22.08 16:42
  • 0
США испытывают кадровый голод. Эта же проблема может коснуться и Польшу
  • 22.08 14:00
  • 19
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 22.08 13:20
  • 2
Ростех объявил о разработке цифровых двойников оружия и боеприпасов
  • 22.08 13:19
  • 2
«Рособоронэкспорт» заключил два контракта на сумму свыше $390 млн на «Армии-2022»
  • 22.08 13:19
  • 2
Российская армия и гражданское общество страны наладили продуктивный диалог - первый замминистра обороны РФ Цаликов
  • 22.08 12:05
  • 1
Министр обороны РФ высоко оценил эффективность вооружения истребителя Су-57