Войти
ИноСМИ

США напомнили Турции о санкциях за закупку российских С-400

286
0
0
Работа десанта на Херсонском и Николаевском направлениях
Работа десанта на Херсонском и Николаевском направлениях.
Источник изображения: © РИА Новости Иван Родионов

Боб Менендес дал Турции сигнал о санкциях из-за С-400

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что обеспокоен сообщениями о планах Турции продолжить закупки российских С-400. Такие шаги Анкары, по его мнению, будут представлять собой нарушение американских санкций.

Американский сенатор Боб Менендес заявил, что возможная новая поставка С-400 в Турцию станет "еще одним явным нарушением" санкций США.

Со стороны России прозвучали заявления о том, что с Турцией подписано второе соглашение по поставке зенитных ракетных комплексов С-400. Точку в возникшем споре поставило Управление оборонной промышленности при администрации президента Турции, в котором отметили: "О новом развитии событий речи не идет. Процесс продолжается в соответствии с изначально достигнутыми договоренностями".

Сигнал о санкциях: станет еще одним явным нарушением

Председатель комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес (Bob Menendez), известный своей враждебностью по отношению к Турции, в очередной раз взял на прицел Анкару. Менендес заявил, что новая поставка российских систем противовоздушной обороны в Турцию станет "еще одним явным нарушением" санкций США.

"Турция должна отказаться от сотрудничества с Россией"

Выразив обеспокоенность возможным новым соглашением по С-400, Менендес в письменном заявлении высказал мнение о том, что "Турция должна отказаться от любого военного сотрудничества с Россией".

Ранее этот американский сенатор выступал с такими обвинениями, как Турция "нарушает греческое воздушное пространство" и "задерживает процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО".

По словам Менендеса, Анкара "должна изменить свой курс", и он надеется на то, что Турция "будет конструктивным партнером". При этом сенатор проигнорировал ведущую роль Турции в урегулировании российско-украинского конфликта и достижении соглашения по "зерновому коридору".

Комментарии читателей

Из Сакарьи

Сначала вы прекратите отношения с Рабочей партией Курдистана (РПК) в Сирии.

Ахмет

Собака лает, а караван идет, гласит тюркская пословица.

Хусейн

Турции следует развивать свои отношения со странами региона и пересмотреть свои отношения с США.

ТОЛГА

Да кто вы такие, ваше время вышло, вы никому не можете угрожать.

Турок туркоглу

США обеспокоены настолько, что исключают Турцию из программы F-35, поддерживают РПК и Террористическую организацию фетхуллахистов, даже желают свергнуть действующее правительство путем сотрудничества с оппозицией в Турции. Причина очевидна: Турция сама определяет свою внешнюю политику, отстаивает свои национальные интересы, защищает угнетенных во всем мире.

Тургут

После выборов, если Эрдоган переизберется, США нападут на Турцию, используя в качестве инструмента Грецию. США предлагают Турции два варианта: либо стань моим орудием, как Греция, либо тебе конец.

исмаилбей

Турция проводит независимую политику в Сирии, Ираке, Ливии, Восточном Средиземноморье и не воздерживается от проведения военных операций, платя цену, для защиты своих интересов.

для злодеев

Россия тоже нам не друг, но она лучше вас.

реалист

Дайте F-35, мы оснастим их новым программным обеспечением.

Э.Г

Волков бояться – в лес не ходить...

угур

Наша страна должна обязательно обрести военную и экономическую свободу. И мы, граждане, должны стоять за наше государство, чего бы это ни стоило.

гражданин

Если вас выгонят из Инджирлика, ваша власть в этом регионе закончится, об этом вы, наверняка, тоже подумали...

7654

Бандитская страна..! Сенатор-террорист.

Недим

Интересно, почему вы так боитесь С-400? Значит вы что-то затеваете??? Турция назло им должна купить больше С-400, купить Су-57 или китайские самолеты.

АХМЕТ

Индия тоже приобрела С-400, но против нее ограничения не вводятся. Когда доходит дело до Турции – санкции.

Отец Арудж

Почему не удается активировать первую партию, не скажете? Пусть С-400 будут активированы.

Хакан

Этого неверного нужно объявить врагом Турции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Индия
Ирак
Ливия
Россия
Сирия
США
Турция
Финляндия
Швеция
Продукция
F-35
ПАК ФА
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
24.05.2022
Названы причины несогласия Турции на расширение НАТО
20.05.2022
Эрдоган заблокировал расширение НАТО. Названа причина
16.05.2022
Эрдоган тормозит приближение НАТО к северным границам России
02.12.2021
En Son Haber (Турция): усиливающие напряженность заявления по Украине от России и НАТО
18.07.2019
Valeurs actuelles (Франция): выдворят ли Турцию из НАТО? Последствия поставок С-400
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 05:11
  • 30490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.08 05:00
  • 23
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 23.08 01:43
  • 3
Ростех наращивает мощности для увеличения выпуска Су-57
  • 23.08 01:06
  • 1
Пентагон: США подпишут контракт на разработку для ВСУ 10 дронов-камикадзе Switchblade 600
  • 22.08 22:07
  • 6
Контракты на форуме «Армия-2022»
  • 22.08 20:31
  • 5
Российский «Сириус» испытали в качестве ведомого
  • 22.08 17:29
  • 1
На Западе удивились кораблестроительным амбициям России
  • 22.08 17:21
  • 20
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 22.08 16:49
  • 3
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 22.08 16:42
  • 0
США испытывают кадровый голод. Эта же проблема может коснуться и Польшу
  • 22.08 14:00
  • 19
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 22.08 13:20
  • 2
Ростех объявил о разработке цифровых двойников оружия и боеприпасов
  • 22.08 13:19
  • 2
«Рособоронэкспорт» заключил два контракта на сумму свыше $390 млн на «Армии-2022»
  • 22.08 13:19
  • 2
Российская армия и гражданское общество страны наладили продуктивный диалог - первый замминистра обороны РФ Цаликов
  • 22.08 12:05
  • 1
Министр обороны РФ высоко оценил эффективность вооружения истребителя Су-57