США напомнили Турции о санкциях за закупку российских С-400

Боб Менендес дал Турции сигнал о санкциях из-за С-400

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что обеспокоен сообщениями о планах Турции продолжить закупки российских С-400. Такие шаги Анкары, по его мнению, будут представлять собой нарушение американских санкций.

Американский сенатор Боб Менендес заявил, что возможная новая поставка С-400 в Турцию станет "еще одним явным нарушением" санкций США.

Со стороны России прозвучали заявления о том, что с Турцией подписано второе соглашение по поставке зенитных ракетных комплексов С-400. Точку в возникшем споре поставило Управление оборонной промышленности при администрации президента Турции, в котором отметили: "О новом развитии событий речи не идет. Процесс продолжается в соответствии с изначально достигнутыми договоренностями".

Сигнал о санкциях: станет еще одним явным нарушением

Председатель комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес (Bob Menendez), известный своей враждебностью по отношению к Турции, в очередной раз взял на прицел Анкару. Менендес заявил, что новая поставка российских систем противовоздушной обороны в Турцию станет "еще одним явным нарушением" санкций США.

"Турция должна отказаться от сотрудничества с Россией"

Выразив обеспокоенность возможным новым соглашением по С-400, Менендес в письменном заявлении высказал мнение о том, что "Турция должна отказаться от любого военного сотрудничества с Россией".

Ранее этот американский сенатор выступал с такими обвинениями, как Турция "нарушает греческое воздушное пространство" и "задерживает процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО".

По словам Менендеса, Анкара "должна изменить свой курс", и он надеется на то, что Турция "будет конструктивным партнером". При этом сенатор проигнорировал ведущую роль Турции в урегулировании российско-украинского конфликта и достижении соглашения по "зерновому коридору".

Комментарии читателей

Из Сакарьи

Сначала вы прекратите отношения с Рабочей партией Курдистана (РПК) в Сирии.

Ахмет

Собака лает, а караван идет, гласит тюркская пословица.

Хусейн

Турции следует развивать свои отношения со странами региона и пересмотреть свои отношения с США.

ТОЛГА

Да кто вы такие, ваше время вышло, вы никому не можете угрожать.

Турок туркоглу

США обеспокоены настолько, что исключают Турцию из программы F-35, поддерживают РПК и Террористическую организацию фетхуллахистов, даже желают свергнуть действующее правительство путем сотрудничества с оппозицией в Турции. Причина очевидна: Турция сама определяет свою внешнюю политику, отстаивает свои национальные интересы, защищает угнетенных во всем мире.

Тургут

После выборов, если Эрдоган переизберется, США нападут на Турцию, используя в качестве инструмента Грецию. США предлагают Турции два варианта: либо стань моим орудием, как Греция, либо тебе конец.

исмаилбей

Турция проводит независимую политику в Сирии, Ираке, Ливии, Восточном Средиземноморье и не воздерживается от проведения военных операций, платя цену, для защиты своих интересов.

для злодеев

Россия тоже нам не друг, но она лучше вас.

реалист

Дайте F-35, мы оснастим их новым программным обеспечением.

Э.Г

Волков бояться – в лес не ходить...

угур

Наша страна должна обязательно обрести военную и экономическую свободу. И мы, граждане, должны стоять за наше государство, чего бы это ни стоило.

гражданин

Если вас выгонят из Инджирлика, ваша власть в этом регионе закончится, об этом вы, наверняка, тоже подумали...

7654

Бандитская страна..! Сенатор-террорист.

Недим

Интересно, почему вы так боитесь С-400? Значит вы что-то затеваете??? Турция назло им должна купить больше С-400, купить Су-57 или китайские самолеты.

АХМЕТ

Индия тоже приобрела С-400, но против нее ограничения не вводятся. Когда доходит дело до Турции – санкции.

Отец Арудж

Почему не удается активировать первую партию, не скажете? Пусть С-400 будут активированы.

Хакан

Этого неверного нужно объявить врагом Турции.