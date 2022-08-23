США напомнили Турции о санкциях за закупку российских С-400

Боб Менендес дал Турции сигнал о санкциях из-за С-400
Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес заявил, что обеспокоен сообщениями о планах Турции продолжить закупки российских С-400. Такие шаги Анкары, по его мнению, будут представлять собой нарушение американских санкций.
Американский сенатор Боб Менендес заявил, что возможная новая поставка С-400 в Турцию станет "еще одним явным нарушением" санкций США.
Со стороны России прозвучали заявления о том, что с Турцией подписано второе соглашение по поставке зенитных ракетных комплексов С-400. Точку в возникшем споре поставило Управление оборонной промышленности при администрации президента Турции, в котором отметили: "О новом развитии событий речи не идет. Процесс продолжается в соответствии с изначально достигнутыми договоренностями".
Сигнал о санкциях: станет еще одним явным нарушением
Председатель комитета Сената США по иностранным делам Боб Менендес (Bob Menendez), известный своей враждебностью по отношению к Турции, в очередной раз взял на прицел Анкару. Менендес заявил, что новая поставка российских систем противовоздушной обороны в Турцию станет "еще одним явным нарушением" санкций США.
"Турция должна отказаться от сотрудничества с Россией"
Выразив обеспокоенность возможным новым соглашением по С-400, Менендес в письменном заявлении высказал мнение о том, что "Турция должна отказаться от любого военного сотрудничества с Россией".
Ранее этот американский сенатор выступал с такими обвинениями, как Турция "нарушает греческое воздушное пространство" и "задерживает процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО".
По словам Менендеса, Анкара "должна изменить свой курс", и он надеется на то, что Турция "будет конструктивным партнером". При этом сенатор проигнорировал ведущую роль Турции в урегулировании российско-украинского конфликта и достижении соглашения по "зерновому коридору".
Комментарии читателей
Из Сакарьи
Сначала вы прекратите отношения с Рабочей партией Курдистана (РПК) в Сирии.
Ахмет
Собака лает, а караван идет, гласит тюркская пословица.
Хусейн
Турции следует развивать свои отношения со странами региона и пересмотреть свои отношения с США.
ТОЛГА
Да кто вы такие, ваше время вышло, вы никому не можете угрожать.
Турок туркоглу
США обеспокоены настолько, что исключают Турцию из программы F-35, поддерживают РПК и Террористическую организацию фетхуллахистов, даже желают свергнуть действующее правительство путем сотрудничества с оппозицией в Турции. Причина очевидна: Турция сама определяет свою внешнюю политику, отстаивает свои национальные интересы, защищает угнетенных во всем мире.
Тургут
После выборов, если Эрдоган переизберется, США нападут на Турцию, используя в качестве инструмента Грецию. США предлагают Турции два варианта: либо стань моим орудием, как Греция, либо тебе конец.
исмаилбей
Турция проводит независимую политику в Сирии, Ираке, Ливии, Восточном Средиземноморье и не воздерживается от проведения военных операций, платя цену, для защиты своих интересов.
для злодеев
Россия тоже нам не друг, но она лучше вас.
реалист
Дайте F-35, мы оснастим их новым программным обеспечением.
Э.Г
Волков бояться – в лес не ходить...
угур
Наша страна должна обязательно обрести военную и экономическую свободу. И мы, граждане, должны стоять за наше государство, чего бы это ни стоило.
гражданин
Если вас выгонят из Инджирлика, ваша власть в этом регионе закончится, об этом вы, наверняка, тоже подумали...
7654
Бандитская страна..! Сенатор-террорист.
Недим
Интересно, почему вы так боитесь С-400? Значит вы что-то затеваете??? Турция назло им должна купить больше С-400, купить Су-57 или китайские самолеты.
АХМЕТ
Индия тоже приобрела С-400, но против нее ограничения не вводятся. Когда доходит дело до Турции – санкции.
Отец Арудж
Почему не удается активировать первую партию, не скажете? Пусть С-400 будут активированы.
Хакан
Этого неверного нужно объявить врагом Турции.