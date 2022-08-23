На вооружении ВСУ появились болгарские гранатомёты Bullspike-AT

Источник изображения: topwar.ru

На вооружении украинской армии появился ручной реактивный противотанковый гранатомет Bullspike-AT производства болгарской государственной компании VMZ EAD. Об этом сообщает ТГ-канал Ukraine Weapons Tracker.

Украина получила в подарок или закупила неназванное количество болгарских гранатометов, созданных на основе советского противотанкового гранатомета РПГ-22 "Нетто", ранее выпускавшегося болгарской оборонкой по лицензии. Советский РПГ был доработан в области пусковой установки, появилась возможность перевести гранатомет из боевого положения обратно в транспортное. Также для гранатомета разработан термобарический выстрел TB-22M.

Согласно данным с сайта компании-разработчика, максимальная дальность прицельной стрельбы данного РПГ - 350 метров, прямой наводкой - 150 метров, бронепробиваемость - 400 мм.

Кроме РПГ Bullspike-AT на вооружении ВСУ появились 60-мм минометы M60CMA commando также болгарского производства. Сообщается, что Украина получила партию данных минометов и мины к ним HE60 MA.

Как отмечают украинские источники, хотя Болгария и не объявляет официально о поставках вооружений на Украину, доля поставленного из этой страны оружия довольно велика. Особенно это касается боеприпасов.

Также на вооружении ВСУ замечены ручные гранатометы РПГ-32 "Нашшаб", более известные под названием "Хашим", выпускаемые в Иордании по российской лицензии. Информации о поставках данных гранатометов на Украину не было, но не исключено, что о ней просто не сообщалось. Видео со стрельбой из РПГ-32 появилось на украинских ресурсах несколько дней назад.