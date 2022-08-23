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ЦАМТО

Кипр приобрел израильскую систему ПРО "Айрон Дом"

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Система ПРО Iron Dome ("Железный купол")
Система ПРО Iron Dome ("Железный купол").
Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

ЦАМТО, 22 августа. Минобороны Кипра приступило к реализации мероприятий в рамках выполнения решения правительства страны о покупке израильской тактической системы ПРО "Айрон Дом" (Iron Dome; Железный купол) для Национальной гвардии.

Как сообщила местная газета Kathimerini в статье от 19 августа, соглашение о продаже уже подписано официальными лицами обеих сторон.

Информация о стоимости сделки, количестве закупленных установок и графике поставок на данный момент отсутствует.

Отмечается, что система "считается идеальной как для противоракетной обороны, так и для противодействия угрозе со стороны турецких беспилотников".

По информации Kathimerini, переговоры о закупке израильских комплексов велись с начала года. Глава Национальной гвардии Кипра генерал-лейтенант Димокритос Зервакис ознакомился с возможностями системы "Айрон Дом" в ходе визита в Израиль в марте этого года.

Система "Айрон Дом" разработана израильскими компаниями Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries совместно американской Raytheon, частично производится в США. Комплекс предназначен для перехвата реактивных, артиллерийских и минометных боеприпасов, тактических ракет, имеющихся в арсеналах "Хамас" в Секторе Газа и "Хесболлах" в Южном Ливане. Первая система "Айрон Дом" была развернута ВС Израиля в марте 2011 года.

Комплекс обеспечивает перехват ракет и снарядов, выпущенных с дистанции от 4 до 70 км. В перспективе ВС Израиля рассчитывают увеличить дальность перехвата до 250 км и сделать комплекс более универсальным.

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Страны
Израиль
Кипр
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IAI
Rafael
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Проекты
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