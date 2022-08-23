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Военное обозрение

В США возмущены претензиями России на полезные ископаемые в арктическом регионе

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Источник изображения: topwar.ru

Россия слишком активно осваивает Арктику, предъявляя права на новые месторождения полезных ископаемых, в частности нефти. Такое поведение Москвы является "возмутительным", считает автор статьи для американского издания The Hill.

Внештатного старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси возмутил тот факт, что Россия якобы незаконно предъявляет права на новые месторождения в Арктике, тогда как Соединенные Штаты остаются ни с чем. По ее словам, русские также размещают в Арктике свои вооруженные силы, а Вашингтон это им "позволяет".

За 20 лет существования (Арктического) совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе

- заявляет она, добавляя, что официальные власти США долго игнорировали северное направление, в результате чего позволили русским "закрепиться в Арктике".

Особенно Фрэнси возмещена претензиями России на подводный континентальный шельф, который содержит очень большое количество полезных ископаемых. Речь идет о хребте Ломоносова, на которые Россия предъявила свои права еще в 2001 году, подав соответсвующую заявку. Однако ее отклонили, объяснив это "недостатком геологической информации". Согласно Конвенции ООН по морскому праву, чтобы расширить шельф, России необходимо доказать континентальную природу происхождения поднятия Менделеева и хребта Ломоносова.

В то же время США предъявляют претензии на Северный морской путь, заявляя что одна страна не может владеть таким стратегическим маршрутом, являющимся самым коротким путем из европы в Азию. По убеждению Вашингтона, Севморпуть необходимо передать под управление "международной коалиции" (читай - США), что бы обеспечить по нему "свободный проход". В Москве уже показали направление, в котором необходимо отправиться американцам с таким предложением и заявили, что Севморпуть проходит по территории России и будет принадлежать России, а проход для судов и так свободный.

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Россия
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Арктика
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