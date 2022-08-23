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Военное обозрение

Индия подготовила к вводу в эксплуатацию авианосец «Викрант»

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Индии 1 сентября 2022 года получат долгожданный авианосец «Викрант» (INS Vikrant). Ожидается, что церемония передачи корабля в эксплуатацию состоится в порту Кочи, в ней примет участие высшее руководство страны.

Для Индии появление в составе ВМС нового авианосца - действительно эпохальное событие. Ведь наличие еще одного авианесущего корабля значительно увеличивает боевые возможности индийского военно-морского флота, что весьма важно на фоне общего обострения мировой военно-политической обстановки.

Известно, что еще предстоит провести летные испытания с целью интеграции авиационного крыла авианосца. Командиром корабля назначен коммодор флота Видьядхара Харке. Выбор командования не случаен – это один из опытнейших офицеров индийских военно-морских сил, а то, что командир корабля будет в звании коммодора, свидетельствует о большой важности авианосца для индийского флота.

Капитан, летчик-истребитель, врач, инженер и даже повар — почти каждый человек на борту новейшего индийского авианосца «Викрант» разделяет одно мнение: они живут мечтой,

- пишет издание The Hindustan Times.

Например, лётчик морской авиации ВМС Индии капитан-лейтенант Аджай Сингх утверждает, что лучшим днем в его карьере офицера будет тот день, когда он взлетит с взлетно-посадочной полосы авианосца «Викрант». Сингх летает на истребителе МиГ-29К и утверждает, что в лётчики морской авиации отбирают лучших из лучших. Ведь когда самолет взлетает с авианосца, у лётчика нет права на ошибку.

Командование ВМС возлагает очень большие надежды и на экипаж корабля, и на летчиков морской авиации, которые будут служить в приданном авиакрыле. Впереди – большая работа по интеграции авиакрыла, оттачиванию всех навыков управления кораблем и обслуживания самолетов, которые будут находиться на его борту.

В переводе с санскрита «Викрант» означает «Храбрый». Многоцелевому авианосцу предстоит стать надежной заменой выведенному из состава ВМС Индии кораблю «Вираат». Также «Викрант» будет флагманом Западного флота ВМС Индии. Эксперты утверждают, что по многим характеристикам авианосец фактически аналогичен авианосцу «Викрамадитья».

Авианосец «Викрант» изначально строился как авианесущий корабль, а не как крейсер с возможностью взлета самолетов. Соответственно, все пространство на корабле организовано более продуманно и экономично. На палубе авианосца установлены трамплин, трех-тросовый аэрофинишер. Корабль оснащен оптической системой посадки и двумя подъемниками. Размещаться на нем могут 26 самолетов МиГ-29К и 10 вертолетов Ка-28, Ка-31, HAL Dhruv и Westland Sea King.

Как планирует командование ВМС Индии, авианосец «Викрант» будет базироваться на в городе Карвар, что на юго-западном побережье Индии, в штате Карнатака. Помимо вооружения и технического оборудования, командование ВМС уделило большое внимание и обеспечению быта военных моряков и летчиков. Быт организован на высоком уровне.

Как утверждает начальник продовольственной службы авианосца лейтенант-коммандер Анкит Сарасват, военнослужащие будут избалованы очень большим выбором продуктов. В экипаже авианосца – штат из 50 поваров и кухонных работников, которым предстоит готовить еду для 1700 членов экипажа. Также на авианосце будет размещен собственный мини-госпиталь с 5 врачами и 15 фельдшерами, двумя операционными и лечебным отделением на 16 коек.

Значение спуска на воду нового авианосца ВМС Индии для этой страны сложно переоценить. Ведь до последнего времени ВМС Индии эксплуатировали лишь авианосец «Викрамадитья», который перед этим был куплен у России за 2,3 млрд долларов. В военном ведомстве страны считают, что страна нуждается в трех авианосцах подобного типа, учитывая, что «с трех сторон» она омывается морем.

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