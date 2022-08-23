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ИноСМИ

Россия создает собственную космическую станцию

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Открытие форума Армия-2022 и армейских международных игр
Открытие форума Армия-2022 и армейских международных игр.
Источник изображения: © РИА Новости Павел Бедняков

Программа России по созданию собственной космической станции уже в действии

"Роскосмос" показал макет новой российской орбитальной станции в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2022". Станция обеспечит лучший обзор Земли из космического пространства, чем нынешняя российская часть МКС.

На военно-промышленной выставке, прошедшей в пригороде Подмосковья, впервые была представлена модель будущей собственной космической станции России.

Репортаж об этом появился во многих международных СМИ, в частности, опубликовало сюжет о том, что Россия намерена создать свою собственную, независимую космическую станцию, и известное издание "The Sun". Вследствие санкций, введенных западными государствами, компаниями и организациями против России в связи с проблемой Украины, Российское федеральное космическое агентство (Роскосмос) приняло решение покинуть Международную космическую станцию (МКС) и прекратить сотрудничество в международными космическими организациями, в том числе с НАСА.

Вслед за этим Роскосмос принимает решение о строительстве своей собственной космической станции, где будут работать российские космонавты и где Россия будет реализовывать собственные программы исследования космического пространства. Российские СМИ, рассказывая о планах Роскосмоса, дали будущей российской космической станции приставку "Рус-", на англоязычный манер она получит наименование "Ross-". Так же, как предполагает ряд авторитетных российских изданий, первая стадия строительства космической станции России будет завершена к 2030 году. В то же время, как заявил новый генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов, на данный момент Россия продолжает сотрудничество с МКС и останется там, по меньшей мере, до 2024 года.

С другой стороны, недавно назначенная руководителем программ пилотируемых космических полетов НАСА Кэти Людерс предположила, что Россия в любом случае останется на МКС и будет с ней сотрудничать, пока работы по строительству собственной космической станции не будут полностью завершены.

МКС возникла в 1998 году, и в НАСА надеются, что именно в этом международном качестве станция продолжит выполнять свою миссию, по меньшей мере, до 2030 года.

В нынешнем своем виде МКС фактически функционирует в двух частях: одна из них – это российский сегмент, другая действует как американская модульная часть. Сейчас на МКС работают как российские космонавты, так и космонавты из стран Европы.

Россия впервые представила макет своей собственной космической станции в ходе Международной военно-технической ассамблеи "Армия-2022", прошедшей в Центре конгрессов и выставок "Патриот" в Подмосковье.

Сообщается, что представленная на выставке конструкция российской станции обеспечит лучший обзор Земли из космического пространства, чем нынешняя российская часть МКС. Также предполагается, что будущая российская космическая станция сможет принимать космонавтов два раза в год.

Еще необходимо отметить, что прежний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказал предположение о возможности использовать новую космическую станцию в военных целях.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Россия
США
Украина
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
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