ЦАМТО, 22 августа. Международный военно-технический форум "Армия-2022" завершил свою работу. Справочный материал, подводящий итоги работы форума, опубликован на сайте Минобороны РФ.

Как говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, за годы своей работы форум укрепился в статусе авторитетной международной конгрессно-выставочной площадки, на которой результативно взаимодействуют специалисты в военно-технической сфере и демонстрируются передовые достижения российских и иностранных производителей продукции военного и двойного назначения.

В 2022 году расширенная программа и масштабное по составу и форматам международное представительство явились прямым свидетельством несостоятельности санкционной политики Запада по международной изоляции России. За семь дней работы форума его мероприятия посетили 1903536 человек.

Формат форума предусматривал выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы, а также культурно-художественные мероприятия.

Форум посетили официальные военные делегации 85 иностранных государств, в том числе 18 высокого уровня. Общее количество представителей иностранных военных ведомств составило более 700 человек. Проведено 160 двусторонних встреч с иностранными партнерами, в том числе: по линии Минобороны России – 17, ФСВТС России – 34; АО "Рособоронэкспорт" – 109. В форуме приняли участие 1497 предприятий и организаций, которые представили 28536 образцов продукции военного и двойного назначения.

Национальные выставочные экспозиции представили 3 иностранных государства: Белоруссия, Иран и Китай. Статические экспозиции на центральной выставочной площадке были сформированы в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка общей площадью свыше 340 тыс. кв. м. В павильонах Центрального выставочного комплекса были сформированы:

- экспозиция технологий искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий;

- экспозиция лучших разработок Военного технополиса "ЭРА", научных рот, научно-исследовательских и образовательных организаций Министерства обороны;

- специализированная выставка "Военное образование", на которой свой научно-технический задел продемонстрировали вузы и довузовские организации Минобороны России.

На базе демонстрационно-выставочных павильонов прошла выставка "Продукция ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России". Ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса России продемонстрировали перспективные разработки вооружения военной и специальной техники, а также образцы высокотехнологичной продукции двойного назначения.

В отдельном павильоне была cформирована экспозиция "Диверсификация ОПК России", на которой были представлены возможности предприятий оборонной промышленности по производству инновационной продукции гражданского назначения.

На специализированной экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники были представлены шесть дистанционно управляемых боевых модулей и семь образцов бронетанковой техники. В числе представленных образцов: 57-мм боевые модули "Эпоха" и "Кинжал", 30-мм боевые модули "Бумеранг-БМ" и "Тайфун-ВДВ-БМ", БМП Б-19 с боевым модулем "Эпоха", БМП Б -11 "Курганец-25", БМП-3 с боевым модулем "Кинжал" и другие.

Компания "Рособоронэкспорт" сформировала экспозицию экспортно-ориентированных образцов ВВСТ. В павильонах и на открытой выставочной площадке были организованы масштабные экспозиции государственных корпораций "Росатом" и "Роскосмос".

В павильонах предприятий промышленного комплекса прошла Международная выставка "Продукция ведущих предприятий ОПК России". Ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса России продемонстрировали около 850 перспективных разработок вооружения военной и специальной техники, а также образцов высокотехнологичной продукции двойного назначения.

Шесть демонстрационно-выставочных комплексов: Государственная корпорация "Ростех", АО "Концерн "Калашников", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", АО "Объединенная судостроительная корпорация", АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" общей площадью свыше 37 тыс. кв. м продемонстрировали различные интерактивные объекты, включающие в себя современные симуляторы подготовки специалистов, а также тренажеры виртуальной реальности.

Совместную выставку, развернутую военнослужащими 17 научных рот, Комиссией по инновационным проектам и технологиям посетили более 3500 человек. Количество представляемых экспонатов в 2022 году достигло 92.

Из наличия Министерства обороны Российской Федерации в статическом и динамическом показе на основной площадке форума (КВЦ "Патриот", полигон Алабино и аэродроме Кубинка) была представлена 351 ед. вооружения, военной и специальной техники. В демонстрационной программе на полигоне Алабино в интересах делегаций иностранных государств был проведен динамический показ возможностей 15 ед. ВВСТ с высоким экспортным потенциалом.

В авиационном кластере форума на аэродроме Кубинка было представлено 50 ед. авиационной и специальной техники, а летная программа включала показательные выступления авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил "Стрижи", "Русские витязи", "Первый полет". Кроме того, выполнялись одиночные пилотажи на самолетах Як-130, Су-30, МиГ-29, Extra и вертолете Ми-28Н, демонстрационный полет самолета МС-21-300.

Демонстрационная программа форума на полигоне Алабино была представлена в виде отдельных эпизодов по показу возможностей вооружения, военной и специальной техники.

Форум стал авторитетной дискуссионной площадкой и играет важную роль в сближении гражданского общества и армии, повышения авторитета Вооруженных Сил, воспитании у молодежи гордости за свою страну, укреплении межгосударственных связей в сфере обороны.

Начиная с 2015 года, количество научно-деловых мероприятий ежегодно увеличивалось и в этом году достигло рекордной цифры – 340 (187 круглых столов, 52 конференции, 69 брифингов и 32 заседания). Мероприятия научно-деловой программы проходили с участием руководителей и представителей органов государственной власти, руководящего состава Минобороны России, известных общественных деятелей, военных экспертов, генеральных конструкторов и ведущих ученых. Общее число участников составило 21706 человек, из них 2598 специалистов высшей квалификации. Открытую часть заседаний посетили представители делегаций от 70 стран иностранных государств.

Ключевыми мероприятиями научно-деловой программы стали:

- Конгресс "Диверсификация ОПК" под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В.Мантурова;

- Конгресс "Технологии искусственного интеллекта и стратегическое лидерство" под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко;

- X Московская конференция по международной безопасности;

- I Международный антифашистский конгресс; Конференция "Армия и общество. Технологии ментальных войн" с участием заместителя председателя Правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В.Мантурова и первого заместителя министра обороны Российской Федерации Р.Х.Цаликова.

Кроме того, впервые на площадке форума прошел III Международный пожарно-спасательный конгресс, организованный МЧС России.

Мероприятия научно-деловой программы форума прошли в военных округах и на Северном флоте. В период проведения форума Минобороны России заключены 36 государственных контрактов с 24 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 525 млрд. рублей.

В результате выполнения этих контрактов, в Вооруженные Силы Российской Федерации поступят более 3700 новых образцов техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 ед. вооружения военной и специальной техники. В рамках военно-технического сотрудничества АО "Рособоронэкспорт" заключено два контракта на сумму более 390 млн. долл.

277 военных экспертов из 28 заинтересованных органов военного управления предварительно отобрали и включили в сводный реестр 240 перспективных инновационных разработок и проектов.

Ярким событием динамической программы форума стал чемпионат по управлению беспилотными летательными аппаратами и робототехническими комплексами "Дронбиатлон-2022". Главной его особенностью в этом году стала направленность на развитие данного направления в сложившейся военно-политической обстановке. В соревнованиях приняли участие три российских команды профессиональных пилотов дрон-рейсинга, команда операторов научных рот Военного инновационного технополиса "ЭРА", представителей военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина", две команды от лицея-инженерного центра из Казани и одна иностранная команда из Турции. Первое место заняла команда профессиональных пилотов дрон-рейсинга из Нижнего Новгорода.

Выставка инноваций и передовых информационных технологий "Роботека-2022" в рамках форума собрала на одной площадке мультиформатный кластер, включающий в себя интерактивную выставку робототехники и передовых технологий, образовательные мероприятия, доступные функциональные протезы верхних конечностей с высоким уровнем сервиса, представление возможностей роботизированных комплексов, популяризацию передовых научных достижений и разработок.

В рамках выставки был проведен групповой этап второго турнира по управляемому футболу роботов. В состязаниях приняли участие команды из городов Москва, Клин, Нижний Новгород, Санкт-Петербург.

В период проведения форума популярностью у его участников и гостей пользовались Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, Мультимедийный историко-мемориальный комплекс "Дорога памяти", музей под открытым небом "Поле Победы", национальное достояние – собрание бронетанковой техники Технический центр парка "Патриот", а также экспозиция трофейного вооружения и техники, захваченного в рамках проведения специальной военной операции на Украине.

Проведены выступления оркестров и ансамблей Министерства обороны и творческих коллективов Москвы и Московской области на Главной сцене КВЦ "Патриот".

Главный приз Международного военно-технического форума Армия-2022" Организационным комитетом форума в этом году присужден Акционерному обществу "Концерн Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.