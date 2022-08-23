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ЦАМТО

Глава ДНР Денис Пушилин передал формированию "Каскад" два комплекса РСЗО, произведенных в Донбассе

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Реактивная система залпового огня Чебурашка на выставке в ДНР
Реактивная система залпового огня Чебурашка на выставке в ДНР.
Источник изображения: © Фото : Официальный сайт ДНР

ЦАМТО, 22 августа. Глава ДНР Денис Пушилин передал оперативно-боевому тактическому формированию (ОБТФ) "Каскад" два новых комплекса РСЗО "Чебурашка", произведенных в Донбассе.

Предыдущие образцы успешно участвовали при штурме Мариуполя и других населенных пунктов.

Производством "Чебурашек" занимается корпорация "Алмаз", чья деятельность ранее практически не освещалась из-за высокого уровня секретности производимых работ. "Мы передаем для подразделения ОБТФ РСЗО "Чебурашка" собственного производства", – сообщил "РИА Новости" Д.Пушилин.

"Уникальное местное производство, здесь основной задачей ставилась оперативность, а также, непосредственно, импортозамещение. По сути, мы не используем никаких деталей иностранного производства. У противника, безусловно, есть подобные РСЗО, но, скажем так, с более низкой эффективностью", – добавил глава республики.

"Данные установки хорошо себя зарекомендовали, они присутствуют на фронте и сегодня передаются в войска, это очередная партия, для наших подразделений ОБТФ "Каскад", – сообщил глава ДНР.

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