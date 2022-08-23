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Интерфакс-АВН

Один из крупнейших военных кораблей США прибыл в Литву

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Десантный корабль USS Kearsarge
Десантный корабль USS Kearsarge.
Источник изображения: www.korabli.eu

Вильнюс. 22 августа. ИНТЕРФАКС/BNS - Десантный корабль USS Kearsarge Соединенных Штатов Америки прибыл в литовский Клайпедский порт в субботу и пробудет там до вторника, сообщило посольство США в Литве.

Десантный корабль класса Wasp USS Kearsarge является флагманом (командным кораблем) 22-го экспедиционного подразделения морской пехоты США, церемония его встречи намечена на понедельник.

Длина корабля составляет 257,3 метра, ширина - 60,1 метра, осадка - 10,5 метра. Этот корабль несет стандартное вооружение многоцелевого десантного корабля типа Wasp.

Команда корабля насчитывает более 2 тыс. человек. членов, но одновременно на борту их находится до 1,5 тыс. человек.

Kearsarge предназначен для размещения десантных кораблей на воздушной подушке для быстрого перемещения войск и штурмовых самолетов AV-8B Harrier для непосредственной авиационной поддержки. Кроме того, этот корабль может нести до 26 вертолетов ВМФ США.

Корабль пробудет в Литве до вторника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
США
Продукция
Harrier
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