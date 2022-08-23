Глава МИД Финляндии считает, что конфликт на Украине может длиться годами

Пекка Хаависто заявил, что "ни у Киева, ни у Москвы в настоящее время нет средств, чтобы остановить его"

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Конфликт на Украине может длиться годами, поскольку ни у Москвы, ни у Киева нет возможностей остановить его. Такое мнение в понедельник выразил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, выступая на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки.

"Конфликт на Украине может длиться годами, ни у Киева, ни у Москвы в настоящее время нет средств, чтобы остановить его", - считает он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружений украинским властям.