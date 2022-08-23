Подведены итоги научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2022"

ЦАМТО, 22 августа. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 20 августа подвели итоги шестидневной работы научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2022".

Вступительным словом председатель Военно-научного комитета Вооруженных Сил Российской Федерации – заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Василий Трушин открыл итоговое заседание программного комитета научно-деловой программы МВТФ "Армия-2022".

В состав президиума также вошли начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук, советник министра обороны Российской Федерации Андрей Ильницкий, исполнительный директор АО "Международные конгрессы и выставки" Артур Байрамов.

Обширная научно-деловая программа форума включала в себя 340 мероприятий, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Всего за шесть дней было проведено 187 круглых столов, 52 конференции, 32 межведомственных заседания и 69 брифингов.

Программа мероприятий предусматривала рассмотрение актуальных вопросов по направлениям: медицина, робототехника, отечественная электронная компонентная база, информатика и вычислительная техника. Участники обсудили перспективные направления исследований в области нанотехнологий и наноматериалов. При этом доминирующей тематикой стали технологии искусственного интеллекта и диверсификация оборонно-промышленного комплекса.

Уникальной особенностью Международного военно-технического форума "Армия-2022" явилось одновременное проведение на площадках форума сразу нескольких крупных международных мероприятий: Армейских международных игр, 10-й Московской конференции по международной безопасности, Первого Международного антифашистского конгресса, Третьего международного пожарно-спасательного конгресса, организованного МЧС России.

Гости и участники Форума приняли участие в пленарном заседании под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и с участием заместителя министра обороны Российской Федерации Алексея Криворучко.

Одним из наиболее знаковых событий НДП форума "Армия-2022" стал конгресс "Технологии искусственного интеллекта, научно-технологическое развитие и стратегическое лидерство", пленарное заседание которого прошло под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Конгресс объединил в себе комплекс научно-деловых мероприятий с выступлениями и презентациями ведущих российских ученых, имеющих значительные достижения в области цифровых технологий.

В рамках конгресса было проведено 22 мероприятия, в которых приняли участие более 2,5 тысяч человек, в том числе 286 спикеров, 97 докторов наук, 415 кандидатов наук.

В 2022 году дополнили научно-деловую программу форума мероприятия Военного инновационного технополиса "ЭРА" – более 20 научно-деловых бесед, круглых столов, докладов операторов научных рот с представлением научных проектов – победителей конкурса по отбору экспонатов на МВТФ "Армия-2022".

Мероприятия прошли на центральной площадке военного иннограда – "Дискуссионный клуб", с привлечением именитых ученых и представителей предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Традиционно форум "Армия" позволяет экспертному сообществу определить приоритетные направления межведомственного взаимодействия в области обороны государства, развития оборонно-промышленного комплекса, военно-технической сферы, которые впоследствии находят широкое применение при создании перспективных комплексов и систем военного назначения.

Круглые столы, конференции и брифинги прошли на высоком методическом уровне, с участием известных общественных деятелей, военных экспертов, генеральных конструкторов и ведущих ученых.

В целях повышения качества мероприятий научно-деловой программы модераторам удалось собрать на одной площадке представителей органов государственной власти, научных и деловых кругов, высшей школы и Российской академии наук, известных общественных деятелей, инженеров, специалистов и экспертов в области обороны, а также представителей 80 иностранных государств.

Для расширения географии в ходе мероприятий НДП Форума была организована видеоконференцсвязь с 16 городами России.

По итогам проведения указанных мероприятий Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации будет разработан сборник докладов о программе Международного военно-технического форума "Армия-2022".

В ходе итогового заседания программного комитета НДП МВФТ состоялась торжественная церемония награждения.

В номинации "За комплексный подход при подготовке и организации проведения мероприятий научно-деловой программы" были награждены Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, Главное военно-политическое управление ВС РФ, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В номинации "За активное участие в подготовке и проведении мероприятий научно-деловой программы дипломами удостоены научно-исследовательские организации, высшие учебные заведения и предприятия промышленности.

Кроме того, экспертным сообществом отмечены активные участники научно-деловой программы в номинации "За лучшее мероприятие научно-деловой программы", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.