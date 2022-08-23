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Снаряд с ПВРД испытан на большую дальность

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Снаряд с ПВРД испытан на большую дальность
Снаряд с ПВРД испытан на большую дальность.
Источник изображения: invoen.ru

По поручению армии США подразделение Boeing и финско-норвежская компания Nammo совместно разработали и испытали артиллерийский снаряд с прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ПВРД) для стрельбы на большую дальность. По словам представителей Nammo, в ходе тостов на полигоне Andøya в Норвегии снаряд Ramjet 155 был выпущен из пушки, и его ПВРД успешно воспламенился. В полете снаряд продемонстрировал устойчивость и хорошую управляемость процессом горения двигателя.

На полигоне. Хорошо видно воспламенение ПВРД по мере того, как снаряд набирает скорость после выстрела из пушки. Фото: Nammo


Как сообщается, в проекте «Высокоточная стрельба большой дальности» армия США ведет поиск способов оптимальной дальнобойной поддержки боевых частей точным огнем. Одним из решений считаются артиллерийские снаряды, которые после выстрела разгоняются за счет реактивной тяги. В рамках программы XM1155, в июле 2019 года армии США поручила команде Boeing - Nammo разработать и довести снаряд Ramjet 155. Подразделение Boeing Phantom Works и компания Nammo сотрудничают в рамках стратегического партнерства для совместной разработки и производства усиленных артиллерийских снарядов следующего поколения.

В ходе испытаний стрельба снарядами ведется из 155-мм пушки. Вскоре после выхода из ствола запускается ПВРД, и снаряд получает дальнейшее ускорение.

Как пишет Nammo, в конструкции Ramjet 155 используется двигатель, в котором воздух, всасываемый для сгорания, сжимается исключительно за счет поступательного движения изделия на сверхзвуковой скорости. Программа снаряда, рассматриваемого как смешанная форма между управляемым оружием и ракетами, нацелена на создание общей конструкции выстрела, который можно было бы использовать для стрельбы из 155-мм пушек типа L39 и L58. На выставке вооружений DSEI 2019 компания Nammo представила ракету с ПВРД с дальностью стрельбы 400 км.

Команда разработчиков продолжает развивать и совершенствовать технологию. По заявлению сотрудников Nammo, дальнейшие испытания и демонстрации запланированы на ближайшие месяцы.

По материалам ресурса esut.de

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  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
США
Компании
Boeing
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