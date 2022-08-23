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Технополис "ЭРА" на "Армии-2022" представил новейшие разработки в области нанотехнологий и наноматериалов

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Наноструктуры
Наноструктуры.
Источник изображения: rusnanonet.ru

ЦАМТО, 22 августа. В рамках форума "Армия-2022" на экспозиции Военного инновационного технополиса "ЭРА" был представлен универсальный защитный комплект мембранного типа для защиты персонала, выполняющего задачи на местности с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и биологической опасностью.

В проекте реализованы новейшие технические решения, применяемые в мировой практике при создании средств индивидуальной защиты кожи.

УЗК МТ создан на базе материалов отечественного производства, выполнен из облегченной полиэфирной ткани с полиуретановым мембранным покрытием изнаночной стороны. Водонепроницаем, прошит антистатической нитью, обеспечивающей комплексную защиту от воздействия химических биологических агентов, рассматриваемых военными специалистами в качестве компонентов оружия массового поражения.

Опытный образец имеет небольшие габариты и вес, за счет этого снижается уровень физической и эргономической нагрузки на человека.

По основным эксплуатационным характеристикам защитный комплект превосходит зарубежные аналоги в 1,5-2 раза.

В дальнейшем разработчики планируют оптимизировать комплект, что расширит возможности выполнения специальных задач, а именно, позволит сочетать УЗК МТ с элементами современной экипировки военнослужащих.

Справочно:

Проект является результатом совместной работы Военного инновационного технополиса "ЭРА", Военной академии РХБ защиты и ООО "Баска".

Опытный образец Универсального защитного комплекта мембранного типа разработан в интересах войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Наноиндустрия
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