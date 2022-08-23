Технополис "ЭРА" представил на форуме "Армия-2022" автоматизированный комплекс акустических испытаний

ЦАМТО, 22 августа. Специалисты Военного инновационного технополиса "ЭРА" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" представили автоматизированный акустический комплекс.

Разработка создана для проведения широкого спектра испытаний средств связи на воздействие акустического шума со среднеквадратичной мощностью 160 дБ.

С помощью комплекса можно проводить проверку звукоизоляционных свойств материалов, разборчивости речи в условиях зашумленности, устойчивости радиочастотной аппаратуры к воздействию акустического шума в диапазоне частот 31,5 – 10 кГц, имитировать шумовую обстановку за счет объемного дискретного сигнала.

Отличительной особенностью проекта от аналогов является локализация производства в России и использование отечественного программного обеспечения "СПРУТ-А", разработанного специально для проведения испытаний по ГОСТам России.

В ходе работы над проектом операторами научных рот технополиса сформирована нормативная и аналитическая базы для цикла комплексных испытаний аппаратуры связи. Апробация комплекса проведена на базе акустической испытательной лаборатории "16 ЦНИИИ" Минобороны России.

В дальнейшем планируется поставка автоматизированного испытательного комплекса в научно-исследовательские испытательные институты и на предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.