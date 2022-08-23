В Минобороны сообщили об использовании опыта СВО для улучшения системы вооружения

Как отметили в ведомстве, войска в рамках спецоперации на Украине работают самоотверженно

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Управление развития технологий искусственного интеллекта Минобороны РФ использует опыт, получаемый ВС РФ в рамках спецоперации на Украине, для повышения эффективности вооружений. Об этом в интервью ТАСС в рамках прошедшего форума "Армия-2022" рассказал начальник управления Василий Елистратов.

"Могу сказать одно - ребята работают самоотверженно, хорошо, и мы получаем всю необходимую информацию в виде обратной связи для того, чтобы системы вооружения сделать еще эффективнее и еще умнее", - сказал он в ответ на вопрос о том, анализируется ли опыт, получаемый ВС РФ в рамках спецоперации, для разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее, выступая в рамках "Армии-2022", начальник главного управления инновационного развития военного ведомства Александр Осадчук сообщил о создании в структуре ведомства управления по развитию искусственного интеллекта для активизации работ по использованию данных технологий при разработке вооружений.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходил с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступило Минобороны России.