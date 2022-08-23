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Tesla лишила людей возможности купить электрогрузовики

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Грузовик Semi
Грузовик Semi.
Источник изображения: www.cnet.com

Американский производитель электромобилей перестал принимать заказы на электрогрузовики. Об этом сообщает издание Electrek.

Журналисты тематического портала обратили внимание, что Tesla закрыла прием предзаказов на электрогрузовик Semi. По словам авторов, ранее заинтересованные потребители могли внести депозит в размере 20 тысяч долларов и рассчитывать на покупку коммерческого транспорта в будущем. Компания лишила людей возможности приобрести электрофуру, однако обновила страницу с Semi, добавив дополнительную информацию о машине.

Специалисты заметили, что ранее на странице с грузовиком можно было увидеть перечисление спецификаций и фотографии автомобиля. Недавно на сайт Tesla добавили видео-рендер, демонстрирующий интерьер грузовика.

Также журналисты портала обратили внимание, что Tesla изменила некоторые характеристики фуры. Раньше производитель утверждал, что грузовик будет иметь четыре независимых двигателя и сможет заряжать батарею на 643 километра хода за 30 минут. Теперь на сайте указано, что электромобиль получит три двигателя и сможет восстанавливать 70 процентов заряда за полчаса.

Tesla открыла сбор предзаказов на приобретение грузовика Semi в конце мая. Электрофура была представлена в 2017 году и должна была поступить в продажу в 2019 году.

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Tesla
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