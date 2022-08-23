На "Армии-2022" показали сразу 4 новых "Арматы"

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На проходившем на прошлой неделе в подмосковном парке "Патриот" Международном военно-техническом форуме "Армия-2022" были продемонстрированы сразу четыре Т-14 "Армата".

Причем, речь идёт о новых, недавно выпущенных боевых машинах, которые отличаются друг от друга, в частности, в конструкции опорных катков, лобовой детали корпуса и др.

По всей видимости, специалистам и гостям форума танки были продемонстрированы именно в том облике, в каком их будут осваивать в войсках.

Поэтому с полным правом можно говорить о большой победе отечественной оборонной промышленности: несмотря на утверждения нытиков и "всепропальщиков", именно в России появился танк нового поколения. Все остальное, что показывают за рубежом это лишь концепты, над которыми еще работать и работать.

В то же время, как сообщает пресс-центр "Рособоронэкспорт", достигнута договоренность с "Уралвагонзаводом" о продвижении на внешний рынок продукции и услуг в 2022 - 2025 годах. В том числе основного боевого танка Т-14 "Армата

Лев Романов