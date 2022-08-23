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Известия.ru

Россияне заняли третье место в «Снайперском рубеже» на «АрМИ-2022»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

В рамках Армейских международных игр-2022 на полигоне Учебного центра им. Шахида Садуги в Иране российская команда стрелков заняла третье место в первом этапе конкурса «Снайперский рубеж».

Отмечается, что конкурс не стал для российской команды тяжелой задачей. Навыки стрельбы с подвижной винтовкой, а также умение вести точные баллистические расчеты необходимы для успешной стрельбы.


При стрельбе по движущейся цели выстрелы необходимо направлять не в цель, а впереди ее движения с расчетом. При этом время берется то, за которое цель продвинется вперед, а пуля долетит до рубежа цели, где они и встретятся.

Такой вынос направления стрельбы называется упреждением. После завершения первого этапа соревнований, конкурсанты проверили готовность к бою пистолетов, а судейская коллегия провела жеребьевку второго этапа соревнований.

По итогу первого этапа соревновании наша сборная уверенно на третьем месте в общем зачете.

Ранее, 19 августа, в Республике Тыва завершились командные заезды международного конкурса «Военное ралли» в рамках «АрМИ-2022». В соревновании приняли участие команды из России, Белоруссии, Монголии и Узбекистана.

Сообщалось, что каждая команда была представлена четырьмя большегрузными автомобилями КамАЗ и Урал с колесной формулой 4х4 и 6х6.

Накануне в Азербайджане на конкурсе «Кубок моря» в рамках «АрМИ-2022» команда российских военных успешно вышла в лидеры соревнований. Моряки прошли дистанцию максимально быстро.

Кроме того, одновременно с этим в Алжире в рамках конкурса «Десантный взвод» прошли самые необычные соревнования по биатлону. Отмечалось, что маршрут лежал в пустыне, стрелять участникам было необходимо из автоматов и ручных противотанковых гранатометов из различных положений, проходя дистанцию в 10 км. Конкурс проходил, при этом, в условиях жары.


Армейские международные игры — это комплексные международные соревнования между подразделениями вооруженных сил разных государств. Состязания проводятся с 2015 года и включают в себя такие соревнования, как «Танковый биатлон», «Кубок моря», «Мастер-оружейник» и другие. В 2021 году было проведено 34 различных конкурса, из которых Россия участвовала в 16, к участию было приглашено 95 стран.

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